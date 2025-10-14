سيارة أجرة جديدة فريدة من نوعها بدبي العام المقبل

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين: "تم تصميمها بالكامل من قبل مؤسسة تاكسي دبي وستكون جزءًا من أسطول الشركة في مطار دبي الدولي ( DXB ) في الربع الأول من العام المقبل، ومن ثم سيتم طرحها في مناطق أخرى من المدينة".