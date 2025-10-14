سيارة أجرة جديدة فريدة من نوعها بدبي العام المقبل

تعتزم مؤسسة تاكسي دبي إطلاق سيارة أجرة فريدة من نوعها لن تجدها في أي مكان آخر في العالم، حسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وعرضت الشركة السيارة الكهربائية الجديدة في معرض جيتكس العالمي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين: "تم تصميمها بالكامل من قبل مؤسسة تاكسي دبي وستكون جزءًا من أسطول الشركة في مطار دبي الدولي ( DXB ) في الربع الأول من العام المقبل، ومن ثم سيتم طرحها في مناطق أخرى من المدينة".
ومن شأن هذه السيارة الأجرة أن تسمح لدبي بالانضمام إلى صفوف المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم مثل لندن ونيويورك، والتي يمكن التعرف عليها من خلال سيارات الأجرة الشهيرة (سيارة أجرة سوداء وسيارة أجرة صفراء، على التوالي).
ووصفها الفلاسي بأنها "سيارة أيقونية"، قائلا إنه لن تجد مثل هذه السيارة في أي مكان آخر في العالم "خاصة في المطارات".
"إنها 100 في المائة سيارة كهربائية ومجهزة بأحدث التقنيات، كما قال. "كل شيء مدمج، ويمكنها نقل أصحاب الهمم. على مدى العقود الثلاثة الماضية... جمعت شركة DTC كل المعرفة التي تمتلكها في هذه السيارة."
ستُجهّز سيارة PV5، ذات الخمسة مقاعد، بست كاميرات مدمجة. وهي سيارة واسعة، بسعة صندوق أمتعة تبلغ 1100 لتر.
تُعد مؤسسة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير خدمات التنقل، وتتمتع بحصة سوقية قدرها 45% كمشغل لسيارات الأجرة في دبي. وتُشغّل أسطولاً يضم حوالي 6200 سيارة أجرة، بما في ذلك سيارات الأجرة الوردية المُخصصة للعائلات والنساء والأطفال، بالإضافة إلى سيارات مُصممة خصيصاً لأصحاب الهمم. كما يضم الأسطول أكثر من 600 سيارة ليموزين فاخرة.
وأوضح الفلاسي أنهم لم يستقروا بعد على عدد المركبات التي سيتم طرحها، ولكن سيكون عددهم جيداً.
قال: "العيب الوحيد في هذه السيارة هو أنها ليست ذاتية القيادة. ولكن بالطبع، هذا هو التطور المقبل"، مضيفًا أن شركة كيا الكورية الجنوبية لتصنيع السيارات، وهي الشركة المصنعة للسيارة، لا تزال تدرس وظيفة القيادة الذاتية فيها.
وقال "هذا سوف يناسب عملياتنا في السنوات القادمة".
