سيارات الأجرة ذاتية قيادة متاحة الآن عبر تطبيق "أوبر" في دبي

وقالت شركة WeRide إنها تشغّل حالياً نحو 150 مركبة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط. وذكرت جينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة الشؤون الدولية في الشركة: "تقدمنا في دبي تحقق بفضل تقنيات القيادة الذاتية التي تم اختبارها واعتمادها على مستوى العالم. نحن نتوسع بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم، مدفوعين برؤيتنا لنشر عشرات الآلاف من مركبات (Robotaxi) بحلول عام 2030".