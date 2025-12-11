سيارات الأجرة ذاتية قيادة متاحة الآن عبر تطبيق "أوبر" في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، يوم الخميس 11 ديسمبر، أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة "WeRide Robotaxi" أصبحت الآن متاحة عبر تطبيق "أوبر".
وقال أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات:"ستتوفر مركبات (WeRide Robotaxi) المحجوزة من خلال تطبيق أوبر في منطقتي أم سقيم وجميرا، وهما من أبرز مناطق دبي الواقعة بالقرب من الشواطئ العامة. ويمكن لأفراد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع حجز سيارة (WeRide Robotaxi) عبر تطبيق أوبر من خلال اختيار خيار الخدمة (ذاتية القيادة)".
وسيكون هناك سائق في السيارة خلال المرحلة التجريبية للمركبات الذاتية القيادة أو ما يُعرف بالتاكسي الذاتي.
وقال بهروزيان: "تعمل الخدمة حالياً بوجود سائق مختص على متن المركبة لضمان تجربة آمنة وموثوقة، تمهيداً لإطلاق الخدمة بشكل كامل دون سائق في أوائل عام 2026".
وأضاف: "يأتي هذا الإطلاق استكمالاً للبرنامج التجريبي المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة (WeRide)، الذي خضع منذ الإعلان عن الشراكة في أبريل 2025 لاختبارات متواصلة لضمان الانتقال السلس نحو حلول التنقل الذاتي".
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن إطلاق المرحلة التجريبية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة يدعم استراتيجية دبي للتنقل الذاتي، والتي تهدف إلى تحويل 25% من الرحلات إلى أنماط تنقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وقالت شركة WeRide إنها تشغّل حالياً نحو 150 مركبة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط. وذكرت جينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة الشؤون الدولية في الشركة: "تقدمنا في دبي تحقق بفضل تقنيات القيادة الذاتية التي تم اختبارها واعتمادها على مستوى العالم. نحن نتوسع بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم، مدفوعين برؤيتنا لنشر عشرات الآلاف من مركبات (Robotaxi) بحلول عام 2030".
وأضافت لي: "يسعدنا التعاون مع جهات تنظيمية تتبنى الفكر المستقبلي مثل هيئة الطرق والمواصلات، التي تشاركنا التزامها الجريء بتطوير التنقل الذاتي، ومع (أوبر) التي سيساعد منصتها العالمية في تسريع اعتماد النقل بدون سائق".
في الوقت نفسه، تواصل دبي مشاهدة نمو سكاني مستقر، حيث تجاوز الآن أربعة ملايين نسمة.
وسجلت شبكة النقل في دبي العام الماضي أكثر من 153 مليون رحلة عبر وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة، وخدمات التنقل المشترك، والتي تشمل خدمات حجز المركبات عبر التطبيقات. كما ارتفع الطلب على التنقل المشترك بنسبة 28 في المئة مقارنة بعام 2023، مما "يخلق بيئة مهيأة لتطوير وتوسيع خدمات المركبات الذاتية القيادة في المرحلة المقبلة"، وفقاً لما ذكرته هيئة الطرق والمواصلات.