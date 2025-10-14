سيارات الأجرة بدون سائق تجوب شارع الشيخ زايد بحلول مارس 2026

سيتم إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة أو روبوتات الأجرة على طول الطريق السريع الرئيسي في دبي، شارع الشيخ زايد، بحلول مارس من العام المقبل، وفقًا لما أكده مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء على هامش معرض جيتكس العالمي 2025 الذي يستمر خمسة أيام في دبي.