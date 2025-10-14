سيارات الأجرة بدون سائق تجوب شارع الشيخ زايد بحلول مارس 2026

سيتم إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة أو روبوتات الأجرة على طول الطريق السريع الرئيسي في دبي، شارع الشيخ زايد، بحلول مارس من العام المقبل، وفقًا لما أكده مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء على هامش معرض جيتكس العالمي 2025 الذي يستمر خمسة أيام في دبي.
وتمثل هذه الخطوة خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف دبي المتمثل في أن يكون 25% من وسائل النقل ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030.
وهناك ثلاث شركات صينية حاليًا - Apollo Go التابعة لشركة Baidu، وWeRide، وPony.ai - تجري حاليًا تجارب القيادة الذاتية على الطرق المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.
وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة النقل في هيئة الطرق والمواصلات، لصحيفة خليج تايمز: "بمجرد أن تكمل أي من هذه الشركات التجارب وتجتازها في المناطق المفتوحة الخاضعة للرقابة (المحددة بالمناطق 1 و2)، يمكنها الانتقال إلى المنطقة 3 التي تشمل شارع الشيخ زايد".
المزيد سوف يتبع