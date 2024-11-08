سيارات الأجرة الطائرة تقلص الوقت من ساعة إلى 10 دقائق
قالت شركة "آرتشر" لتصنيع السيارات الكهربائية الطائرة، الخميس، إنها ستطلق خدمات سيارات الأجرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة في الربع الرابع من عام 2025.
وقالت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إنها حققت "تقدماً كبيراً" فيما يتعلق بالإطار التنظيمي وتطوير البنية التحتية وعمليات الطيران لإطلاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت شركة آرتشر للطيران على استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من أبوظبي لتصنيع سيارات الأجرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة وإنشاء مقرها الدولي في الإمارات.
وقالت شركة آرتشر في بيان حول نتائج الربع الثالث في وقت متأخر من يوم الخميس: "أسست آرتشر اتحادًا بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الجوية التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر من الربع الرابع من عام 2025. ومن خلال هذا الاتحاد، أحرزت آرتشر تقدمًا كبيرًا في إنشاء المسار التنظيمي والبنية التحتية وخطط عمليات الطيران اللازمة لتمكين دخول السوق".
وقال البيان "إننا نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الرئيسيين في المنطقة بشأن هذه المبادرة، مثل الاتحاد للتدريب وفالكون للطيران".
أبرمت شركة آرتشر شراكة مع شركة الاتحاد للتدريب على الطيران ومقرها أبوظبي لتجنيد وتدريب الطيارين المحتملين لتشغيل طائراتها من طراز ميدنايت. كما أبرمت شراكة مع شركة فالكون للطيران لتطوير شبكة مطارات عمودية في دبي وأبو ظبي.
ستعمل سيارات الأجرة الجوية على تقليص مدة التنقل بالسيارة من 60 إلى 90 دقيقة إلى ما يقدر بنحو 10 إلى 30 دقيقة بطريقة آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة. آرتشرز ميدنايت هي طائرة يقودها طيار وتحمل أربعة ركاب ومصممة للقيام برحلات متتالية سريعة مع الحد الأدنى من وقت الشحن بين الرحلات.
وقال "آدم جولدشتاين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آرتشر: "على مدار السنوات الست الماضية، وضعنا الأساس للسماح لشركة آرتشر بالانتقال بسلاسة من المفهوم إلى التسويق. ومع دخولنا المرحلة النهائية من طرح ميدنايت في السوق، فإن استراتيجيتنا تؤتي ثمارها في شكل تقدم قوي في الحصول على الشهادات، ومنشأة التصنيع الأكثر نضجًا في صناعة الطائرات العمودية الكهربائية القابلة للتطوير في الولايات المتحدة، وخطط الإطلاق التي تترسخ في الولايات المتحدة والخارج. نعتقد أننا في أقوى موقف في الصناعة لقيادة الانتقال إلى التسويق".
وتسعى أبوظبي ودبي بقوة إلى تشغيل خدمات سيارات الأجرة الجوية، وستكونان من بين أوائل المدن في العالم التي تقدم هذا النمط الجديد من النقل.
ستقوم شركة آرتشر بتصنيع وتشغيل طائرتها ميدنايت كسيارة أجرة جوية في الإمارات العربية المتحدة. وقد سلمت أول طائرة للقوات الجوية الأمريكية للتقييم في وقت سابق من هذا العام.
وكانت شركة ميدنايت ايرفاير قد أجرت أكثر من 400 رحلة تجريبية للطائرة بحلول أوائل سبتمبر.
ومنذ أن أنهت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في الولايات المتحدة معايير صلاحية الطيران لطائرة Midnight في شهر مايو، تقترب شركة Archer الآن من إكمال المرحلة الثالثة من عملية شهادة النوع المكونة من 4 مراحل التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية بينما تواصل التقدم بسرعة خلال المرحلة الرابعة، وهي المرحلة النهائية لتأمين شهادة النوع.