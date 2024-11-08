سيارات الأجرة الطائرة تقلص الوقت من ساعة إلى 10 دقائق

وقال "آدم جولدشتاين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آرتشر: "على مدار السنوات الست الماضية، وضعنا الأساس للسماح لشركة آرتشر بالانتقال بسلاسة من المفهوم إلى التسويق. ومع دخولنا المرحلة النهائية من طرح ميدنايت في السوق، فإن استراتيجيتنا تؤتي ثمارها في شكل تقدم قوي في الحصول على الشهادات، ومنشأة التصنيع الأكثر نضجًا في صناعة الطائرات العمودية الكهربائية القابلة للتطوير في الولايات المتحدة، وخطط الإطلاق التي تترسخ في الولايات المتحدة والخارج. نعتقد أننا في أقوى موقف في الصناعة لقيادة الانتقال إلى التسويق".