سيارات أجرة ذاتية القيادة في جزيرتي الريم والماريه في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للتنقل، الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أنه أصبح بإمكان ركاب أبوظبي استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرتي الريم والماريه.
أعلنت شركة "إيه دي موبيليتي" عن توسيع نطاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة لتغطية هاتين الجزيرتين بعد الإطلاق الأولي للخدمة في جزيرتي السعديات وياس ثم الاتصال بمطار زايد الدولي.
ومع هذا التوسع الأخير، أصبحت خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة تغطي الآن حوالي نصف المناطق الأساسية في أبوظبي، وهو ما يدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي لجعل 25% من الرحلات في الإمارة تعتمد على النقل الذكي بحلول عام 2040.
ويأتي توسيع الخدمات بالتعاون مع شركة WeRide، بالإضافة إلى شركة Uber، وشركة Tawasul Transport، باعتبارها المشغل المحلي للمشروع وذلك في إطار جهود عاصمة الإمارات العربية المتحدة نحو النقل الذكي والمستدام.
ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة المتوفرة بالفعل في جزيرتي السعديات وياس، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي.
ويأتي ذلك في إطار خطة مستمرة لتوسيع الأسطول وتوسيع نطاق مشروع التنقل الذكي في أبوظبي.
منذ إطلاق هذه الخدمة على منصة أوبر في ديسمبر 2024، تضاعف حجم أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة ثلاث مرات. كما تعمل شركة أبوظبي للتنقل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق أخرى في جزيرة أبوظبي مستقبلًا، مما يضمن تغطية أوسع ويعزز الكفاءة العامة لنظام التنقل الذكي في جميع أنحاء الإمارة.
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