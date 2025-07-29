سيارات أجرة ذاتية القيادة في جزيرتي الريم والماريه في أبوظبي

ويأتي توسيع الخدمات بالتعاون مع شركة WeRide، بالإضافة إلى شركة Uber، وشركة Tawasul Transport، باعتبارها المشغل المحلي للمشروع وذلك في إطار جهود عاصمة الإمارات العربية المتحدة نحو النقل الذكي والمستدام.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة المتوفرة بالفعل في جزيرتي السعديات وياس، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي.

ويأتي ذلك في إطار خطة مستمرة لتوسيع الأسطول وتوسيع نطاق مشروع التنقل الذكي في أبوظبي.

منذ إطلاق هذه الخدمة على منصة أوبر في ديسمبر 2024، تضاعف حجم أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة ثلاث مرات. كما تعمل شركة أبوظبي للتنقل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق أخرى في جزيرة أبوظبي مستقبلًا، مما يضمن تغطية أوسع ويعزز الكفاءة العامة لنظام التنقل الذكي في جميع أنحاء الإمارة.