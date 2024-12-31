سياح ينتظرون 15 ساعة لمشاهدة ألعاب برج خليفة في رأس السنة
مع استعداد العالم للترحيب بالعام 2025، أصبح دبي مول مركزاً رئيسياً للسياح الحريصين على مشاهدة الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة.
وكان من بين الحاضرين السائحان الإسبانيان يلكو رودريجيز وخافيير نييتو، اللذان وصلا إلى المركز التجاري في الساعة التاسعة صباحًا يوم 31 ديسمبر، استعدادًا للانتظار لأكثر من 15 ساعة لمشاهدة العرض المذهل. وقال يلكو: "احتفلنا العام الماضي بليلة رأس السنة في باريس. هذا العام، أردنا رؤية الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة، لذلك أتينا مستعدين بنظاراتنا الخاصة لعام 2025".
مثل العديد من الزوار الآخرين، كان الرجلان مصممين على تأمين أفضل مكان للعرض في منتصف الليل. وكانا جزءًا من حشد أكبر تجمع في دبي مول، وكان العديد منهم على استعداد للانتظار لأكثر من 12 ساعة لضمان رؤية واضحة لأطول برج في العالم مضاءً لهذه المناسبة.
ولتوفير مساحة كافية لعدد كبير من المتفرجين، قدمت دبي عدة مناطق مشاهدة مجانية صديقة للعائلة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك ساوثريدج، والشارع الخارجي، والمدينة القديمة. كما كانت هناك حافلات مكوكية متاحة لنقل الزوار من مواقع مختلفة، في حين ساعد نظام المناطق المرمزة بالألوان الزوار على التنقل في المناطق بسلاسة.
حصل الضيوف أيضًا على خيار شراء تذاكر لبرج بارك أو حجز الطاولات في المطاعم في دبي مول ووسط مدينة دبي للحصول على إطلالة أمامية على الألعاب النارية في برج خليفة.
"لم نمانع في إنفاق هذا القدر"
أنفق الثنائي ما يقرب من 4000 درهم لكل منهما لحجز تذاكر السفر إلى دبي. وقال خافيير: "لقد أتيت إلى دبي آخر مرة في يناير 2018 ودفعت نصف السعر فقط. هذه المرة نظرًا لأنها كانت ليلة رأس السنة الجديدة، فقد تضاعفت الأسعار. لكننا لم نمانع في إنفاق هذه الأموال من أجل ليلة رأس سنة لا تُنسى".
وبينما كان العديد من الزوار على استعداد للانتظار، كان آخرون، مثل يلكو وخافيير، على استعداد لإنفاق المزيد من المال للحصول على امتياز التواجد في دبي لحضور الحدث. وذكر يلكو وخافيير أنهما أنفقا ما يقرب من 4000 درهم إماراتي على تذاكر الطيران.
قال خافيير: "كانت آخر زيارة لي إلى دبي في يناير 2018، ودفعت نصف السعر فقط. وهذه المرة، تضاعفت الأسعار لأنها كانت ليلة رأس السنة الجديدة. لكننا لم نمانع في إنفاق هذا المبلغ الكبير من أجل ليلة رأس السنة الجديدة التي لا تُنسى".
حجزوا شقة فندقية قريبة من محطة مترو بنك أبوظبي التجاري واستقلوا المترو للوصول إلى دبي مول مبكرًا. ووجدوا مكانًا في إحدى مناطق المشاهدة المجانية حول شارع الشيخ محمد بن راشد. قال يلكو: "كان المكان مزدحمًا حقًا وكان هناك مئات الأشخاص حولنا. ولكن نظرًا لأننا وصلنا مبكرًا، فقد حصلنا على مكان جيد حقًا مع إطلالة واضحة على نافورة دبي مول".
وعلى الرغم من إدراكهما للحشود والفوضى المرورية التي ستعقب ذلك، قرر يلكو وخافيير العودة سيرًا على الأقدام إلى شقتهما بعد الألعاب النارية. وقال خافيير: "ستكون الطرق والمترو مزدحمة، لذا سنسير على الأقدام. قد يستغرق الأمر ساعة أو أكثر، لكن الطقس لطيف. كما أن مثل هذه التجارب هي التي تجعل من الذكرى السنوية ذكرى لا تُنسى".
ولضمان حصول الجميع على تجربة سلسة، عمل مترو دبي من الساعة الخامسة صباحاً يوم 31 ديسمبر حتى منتصف ليل يوم 1 يناير، مما يسهل على السكان والسياح التنقل من وإلى الاحتفالات.
"خطة اللحظة الأخيرة"
وصل السائحان الألمانيان جوزيف ومارا إلى دبي قبل ثلاثة أيام للاحتفال بالعام الجديد وحجزا غرفة في فندق في منطقة الخليج التجاري. وكانا في دبي مول في الساعة 12 ظهراً يبحثان عن أماكن لمشاهدة الألعاب النارية.
"كانت خطتنا أن نشاهد الحفل من فندقنا"، هكذا قال جوزيف. "كنا قد أتينا للتو إلى دبي مول لنشاهد الحفل، ولكن عندما رأينا الحشود والأجواء الاحتفالية، قررنا البقاء في الفندق والتوجه إلى منطقة المشاهدة المجانية. وبما أننا قطعنا كل هذه المسافة إلى هنا، فقد كان من الأفضل أن نستمتع بتجربة احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي. لقد كانت خطة في اللحظة الأخيرة".
كانت هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها الزوجان في الخمسينيات من عمرهما، برفقة ابنهما المراهق، بليلة رأس السنة الجديدة في دبي. وقالت مارا: "لقد زرت المدينة من قبل في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، كنت أرغب في العودة مع العائلة ولكن هذا لم يحدث أبدًا. ولحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام هذا العام وتمكنا من القيام بالرحلة".