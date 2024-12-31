سياح ينتظرون 15 ساعة لمشاهدة ألعاب برج خليفة في رأس السنة

حجزوا شقة فندقية قريبة من محطة مترو بنك أبوظبي التجاري واستقلوا المترو للوصول إلى دبي مول مبكرًا. ووجدوا مكانًا في إحدى مناطق المشاهدة المجانية حول شارع الشيخ محمد بن راشد. قال يلكو: "كان المكان مزدحمًا حقًا وكان هناك مئات الأشخاص حولنا. ولكن نظرًا لأننا وصلنا مبكرًا، فقد حصلنا على مكان جيد حقًا مع إطلالة واضحة على نافورة دبي مول".