"سياحة الشاشات" تُصبح اتجاه السفر الأبرز لـ 81% من سكان الإمارات

يتجه المزيد من سكان الإمارات حالياً إلى تحويل أفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية المفضلة إلى مصدر إلهام للسفر، حيث يزورون الأماكن التي شاهدوها على الشاشة.

ووفقاً لدراسة جديدة أجرتها مجموعة إكسبيديا (Expedia Group) بعنوان "Unpack 2026: The Trends in Travel"، صرح 81% من المسافرين في الإمارات بأن رغبتهم في القيام برحلة مستوحاة من الشاشة قد نمت خلال العام الماضي، مما يجعل "سياحة الشاشات" (Set-Jetting) أحد أهم اتجاهات السفر لعام 2026.

تأثير المنصات الرقمية

يسلط التقرير الضوء على أن وجهات مثل توسكانا (من مسلسل نتفليكس)، واليونان، وبالاوان في الفلبين تجتذب اهتماماً عالمياً. وتقدّر إكسبيديا أن "سياحة الشاشات" يمكن أن تنمو لتصبح صناعة بقيمة 8 مليارات دولار، مما يعيد تشكيل طريقة اختيار الناس لعطلتهم القادمة.

وقال صبير تكي بوراتافالابيل، المدير الأقدم في "وايزفوكس للسياحة" (Wisefox Tourism)، إن هذا الاتجاه سهل الملاحظة بين المسافرين في الإمارات. وأضاف: "كثير من الناس يفضلون المواقع التي تم فيها تصوير الأفلام أو المسلسلات".

وتابع: "وجهات الشرق الأقصى تكتسب زخماً لأنها ميسورة التكلفة وسهلة الحصول على التأشيرات، بينما تُعد المواقع الأوروبية مثل أيرلندا واسكتلندا، المشهورتان بمسلسل صراع العروش، وإسبانيا، التي اشتهرت بمسلسل لا كاسا دي بابل، من بين الخيارات الأكثر تفضيلاً".

وأشار إلى أن منصات البث المباشر (Streaming Platforms) تؤثر بشكل مباشر على عادات السفر. وقال: "لقد جعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى OTT (خدمات البث عبر الإنترنت) الأماكن البعيدة مألوفة على الفور. يريد الناس رؤية القلاع والمقاهي والسواحل التي شاهدوها على الشاشة. لم يعد الأمر يتعلق بمشاهدة المعالم، بل بالوجود داخل القصة".

العودة إلى الطبيعة والهدوء

إلى جانب "سياحة الشاشات"، يكشف تقرير إكسبيديا أيضاً عن اتجاهات رئيسية أخرى تشكل خيارات المسافرين في الإمارات. إذ يتوق حوالي 86% منهم لحضور الأحداث الرياضية المحلية، بدءاً من مصارعة السومو في اليابان إلى الملاكمة التايلاندية في تايلاند، كجزء من الاهتمام المتزايد بالتجارب الثقافية.

ويشير التقرير كذلك إلى أن 81% من المسافرين في الإمارات يتبنون مفهوم "القفز بين الفنادق" (Hotel Hop)، حيث يحجزون فنادق متعددة ضمن وجهة واحدة لاستكشاف أحياء جديدة أو الموازنة بين الإقامات الفاخرة والاقتصادية. كما يتزايد الاهتمام بـ الخلوات الأدبية والإقامات في المزارع، حيث يبحث 84% عن عطلات هادئة لإعادة الاتصال بالطبيعة.

وقال بافان بوجاري، مستشار السفر في "لاكشري ترافيلز" (Luxury Travels)، إن المسافرين يبتعدون عن مسارات الرحلات ذات النمط الواحد. وأضاف: "يفضل العديد من المسافرين في الإمارات تجربة وجهة ما من خلال إقامات متعددة بدلاً من الالتزام بفندق واحد".

وتابع: "يريدون استكشاف مناطق مختلفة، والاستمتاع بنقاط أسعار متنوعة، والحصول على لمسة من الرفاهية والحياة المحلية في رحلة واحدة".

وأضاف بافان: "نحن نشهد أيضاً انجذاب المزيد من الناس إلى العطلات الهادئة القائمة على الطبيعة".

"أصبحت الإقامات الريفية، وخلوات المزارع، والإجازات ذات الطابع الأدبي شائعة بين المسافرين الذين يريدون الانفصال عن حياة المدينة وإعادة شحن طاقاتهم. الأمر يتعلق بالتمهل وإيجاد السلام بدلاً من الإسراع عبر المعالم السياحية".