"سوينكا" يتسلم جائزة الشارقة للإنجاز الأدبي مدى الحياة

وفي جلسته التي حملت عنوان "في ضوء الكلمة"، أكد سوينكا على العلاقة المعقدة بين اللغة والهوية، ووصف اللغة بأنها "جوهر وجودنا". كما تأمل الحائز على جائزة نوبل في العملية الفنية، مشيرًا إلى أن اللحظات العادية غالبًا ما تلهم الإبداع الاستثنائي. وقال متذكرًا: "كتبت ذات مرة قصيدة على منديل في مطعم، مستوحاة من الارتباط غير المعلن بين شخصين غريبين. هذه اللحظات العابرة والكهربائية للإنسانية هي التي تدفعني إلى الكتابة".