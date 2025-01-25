"سوينكا" يتسلم جائزة الشارقة للإنجاز الأدبي مدى الحياة
حصل الروائي الشهير والحائز على جائزة نوبل "وول سوينكا" على جائزة الشارقة للإنجاز الأدبي مدى الحياة.
وتسلم سوينكا، أول أفريقي يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 1986، الجائزة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، على هامش الدورة الأولى من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي.
وقد نال سوينكا البالغ من العمر 90 عامًا جائزة نوبل للآداب تقديرًا لإسهاماته الرائدة في الأدب العالمي والتزامه بالعدالة الاجتماعية. فقد أبدع أعمالاً تتشابك فيها الأساطير الأفريقية مع موضوعات عالمية مثل الحرية والمساواة. وتجسّد مساهماته قوة الأدب في تجاوز الحدود وإشعال شرارة التحول.
خلال سلسلة المتحدثين في حفل توزيع جوائز الإنجاز مدى الحياة، شارك المؤلف والشاعر والكاتب المسرحي والناشط الشهير رؤى عميقة من مسيرته المهنية الممتدة على مدى سبعة عقود في محادثة مع المضيفة ليلى محمد.
وقد شارك بأفكار شخصية عميقة حول الطبيعة المتعددة الأبعاد للهوية الأفريقية. وقال: "الهوية الأفريقية حية في تقاليدنا، متجذرة في النسيج الغني لشعبنا، ويتم التعبير عنها من خلال فننا ورواية القصص". وأشاد بالفنون باعتبارها وعاء للحفاظ على الجذور الأفريقية، مؤكداً أن الهوية هي قوة ديناميكية تشكلها اللغة والتاريخ والإنسانية المشتركة.
وفي جلسته التي حملت عنوان "في ضوء الكلمة"، أكد سوينكا على العلاقة المعقدة بين اللغة والهوية، ووصف اللغة بأنها "جوهر وجودنا". كما تأمل الحائز على جائزة نوبل في العملية الفنية، مشيرًا إلى أن اللحظات العادية غالبًا ما تلهم الإبداع الاستثنائي. وقال متذكرًا: "كتبت ذات مرة قصيدة على منديل في مطعم، مستوحاة من الارتباط غير المعلن بين شخصين غريبين. هذه اللحظات العابرة والكهربائية للإنسانية هي التي تدفعني إلى الكتابة".
ومن بين أبرز أحداث الأمسية تأملات سوينكا حول التحديات التي تواجه كاتبًا في العصر الرقمي. فقد سلط الضوء بطريقة فكاهية على مخاطر التكنولوجيا الحديثة، وسرد كيف تم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي مؤخرًا لتقليد صوته كجزء من عملية احتيال. وقال: "من المروع أن تُسرق هويتك بهذه الطريقة، لكنها تؤكد على أهمية الحفاظ على الأصالة في عالم تتزايد فيه الانتهاكات الرقمية"، قبل أن يمتع الحضور بقصص عن الخلط بينه وبين الممثل الهوليوودي مورغان فريمان في كثير من الأحيان.
عند الحديث عن نشاطه وكتابته على مدى عقود من الزمن، أكد سوينكا على الترابط بينهما، قائلاً: "كانت الكتابة دائمًا حوارًا مع بيئتي، وطريقة للنقد والتوضيح ومشاركة ما أراه وما أشعر به. الكتابة تولي اهتمامًا؛ والنشاط ينفخ فيه المعنى".
وقد استلهم رواد المهرجان على وجه الخصوص مناقشة سوينكا لروايته الأخيرة "وقائع من أرض أسعد الناس على وجه الأرض"، والتي كانت بمثابة عودته المنتصرة إلى عالم الخيال بعد ما يقرب من خمسة عقود من الزمان. وتحدث بصراحة عن التحديات والتطهير النفسي الذي رافق عودته إلى هذا المجال، قائلاً: "فقط من خلال النثر، كان بوسعي أن ألتقط كامل اتساع مشهد الإنسانية: الجمال والانحطاط الذي كنت أشهده. ولم يكن المسرح قادراً على احتواء كل ذلك".
"حكاية افريقيا"
ويجمع المهرجان، الذي يقام تحت شعار "حكاية أفريقيا"، على مدى أربعة أيام، أصواتاً أدبية ومبدعين متميزين، من بينهم الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنه و29 ضيفاً بارزاً من دولة الإمارات العربية المتحدة و10 دول أفريقية.
يتضمن البرنامج ثماني حلقات نقاشية وثلاث ندوات و12 ورشة عمل للأطفال، تركز على التراث الأفريقي من خلال أنشطة تفاعلية مثل صناعة الفخار وتصميم المجوهرات ورواية القصص من خلال الرسوم التوضيحية.
يقدم معرض SFAL مجموعة ثرية من رموز الأدب الأفريقي، بما في ذلك كتاب مشهورين مثل المؤلفين النيجيريين تشيكا أونيجوي ونيدي أوكورافور، والقاصة الكينية مارا مينزيس، والروائية الزيمبابوية جينيفر ماكومبي.
وبالإضافة إلى المناقشات الأدبية القوية، يمكن للمشاركين الاستمتاع بأربع جلسات طهي بقيادة طهاة مشهورين مثل وانا أودوبانج وأوزوز سوكوه، حيث يجسدون نكهات أفريقيا.
احتفال بالتراث الأفريقي
انطلقت فعاليات المهرجان بعرض موسيقي آسر قدمته أوركسترا الملتقى، حيث مزجت ببراعة بين التقاليد الخالدة للألحان العربية والإيقاعات المستوحاة من أفريقيا. ورافق ذلك أداء ملهم من فرقة رقص أفريقية عكست رقصاتها، المعززة بالأزياء النابضة بالحياة، روح التقاليد الثقافية الأفريقية المتنوعة. وقد قدمت هذه التعاونات الفنية صورة صادقة للتناغم والاحترام المتبادل بين العالمين العربي والأفريقي.
كما يتضمن المهرجان عروضاً موسيقية ساحرة تمزج بين الألحان الأفريقية والعربية، بما في ذلك حفل غنائي للمغنية الجنوب أفريقية آن ماسينا. ولإشراك الحضور بشكل أكبر في الثقافة الأفريقية، ستضفي العروض المتجولة طاقة حيوية على تجربة المهرجان، مما يخلق جوًا من الفرح والاستكشاف والتواصل.