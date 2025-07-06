سوق عقارات دبي 2025: الشباب والتقنية والبنية التحتية يدفعون موجة نمو جديدة

يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متجدداً، مدعوماً بالمشترين الشباب المهتمين بالتقنيات الرقمية، ورأس المال الأجنبي، ومشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الخط الأزرق الجديد للمترو.

وكان أحد أهم المحفزات هو الإعلان عن الخط الأزرق لمترو دبي، والذي بدأ في تنشيط المناطق التي كانت تعاني من ضعف الأداء في السابق مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومردف.

وفقًا لشركة سبرينغفيلد بروبرتيز، يتزايد تركيز الطلب على المناطق المرتبطة بالبنية التحتية والمجتمعات السكنية المخططة بعناية. كما أفادت الشركة بزيادة ملحوظة في تدفقات رأس المال الأجنبي خلال الربع الثاني، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة وارتفاع الثقة في البيئة التنظيمية لدبي.

وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية: "هناك توافق قوي بين ثقة المستثمرين وتسليم البنية التحتية والأساسيات طويلة الأجل التي تستمر في دعم سوق العقارات في دبي".

تشهد المواقع المتصلة بخط المترو الأزرق الجديد حركةً صعوديةً في الأسعار. ويستفيد المشترون الدوليون من المملكة المتحدة وأوروبا والهند من مضاربة العملات لشراء أصول مقومة بالدرهم. وفي الوقت نفسه، تُبسّط المنصات الرقمية، وخاصةً تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عملية اتخاذ القرار للمشترين، لا سيما في مجالي التمويل واختيار المواقع.

تظل مشاريع التطوير العقاري على الخريطة جذابة للغاية للمستثمرين، مدفوعة بخطط الدفع المرنة والوصول المبكر إلى المجتمعات المعززة بالبنية التحتية، وكلاهما يساهم في حجم المعاملات القوي.

دبي تحافظ على سوق متوازن

على الرغم من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، لا يزال سوق العقارات في دبي متوازناً.

ويرى منير الدرعاوي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أورلا العقارية، أن ذلك يعود إلى الزخم الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المدينة، وجاذبيتها العالمية، والتخطيط الحضري طويل الأمد.

قال الدرعاوي: "في حين ارتفعت الأسعار في مناطق مختارة، لا تزال دبي أكثر تكلفةً مقارنةً بمدن عالمية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ. وهذا يشير إلى أن السوق يسير على طريق النمو المستدام، بدلاً من أن يتجه نحو فقاعة مضاربة".

الأهم من ذلك، أن سوق العقارات في دبي لم يعد يعتمد على مشترين من منطقة واحدة. وأوضح الدرعاوي: "يأتي المستثمرون الآن من جميع أنحاء العالم - من دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، وروسيا، وأفريقيا. هذه القاعدة الواسعة والمتنوعة من الطلب تعزز مرونة السوق وتحميه من التقلبات المرتبطة بأي منطقة محددة".

وأكد أيضا أن تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بالتمويل ساعد في الحد من المضاربة المفرطة، مما أدى إلى تقليل خطر نشوء فقاعة السوق.

ويتوقع فاروق سيد من شركة سبرينغفيلد بروبرتيرز أن تنهي الإمارة عام 2025 بعوائد مستقرة، ومعدلات امتصاص عالية في المناطق المرتبطة بالبنية التحتية، واستمرار الاعتراف بها كمعيار عالمي للاستثمار العقاري الآمن وعالي العائد.