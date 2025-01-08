سوق دبي الحرة تبحث عن المليونير المفقود الفائز بمليون دولار
كان من بين أحدث الفائزين في جائزة "مليونير الألفية" التي أطلقتها سوق دبي الحرة رجل هندي، لكنه لا يعلم حتى الآن أنه أصبح غنياً بمبلغ مليون دولار، حيث تعذّر التواصل معه.
وقد فاز الهندي "أرولراج تافاسيماني" بالجائزة الكبرى بتذكرة اشتراها في صالة الاستقبال A بمطار دبي الدولي في 20 ديسمبر.
وقالت سوق دبي الحرة عند إعلانها عن الفائزين في السحب الذي أقيم اليوم الأربعاء: "تعذر التواصل معه حالياً، ولكن لا شك أنه سيكون سعيداً عندما يعرف عن ثروته الجديدة".
أصبح ثافاسيماني رسمياً المواطن الهندي رقم 244 الذي يفوز بجائزة المليون دولار في سحب سوق دبي الحرة الشهير.
وبالإضافة إلى هذا الرجل، بدأ أحد المدراء الماليين في دبي، البالغ من العمر 43 عاماً، العام الجديد بمبلغ إضافي قدره مليون دولار نقداً في حسابه المصرفي.
وقال "روبرت كوربين"، وهو مهاجر هولندي يعمل في شركة استثمارية في الإمارة، إن الفوز كان بمثابة "فوز يغير حياته".
"يا لها من طريقة رائعة لبدء العام الجديد!" هذا ما قاله "كوربين"، وهو رابع مواطن هولندي يفوز بجائزة مليونير الألفية منذ عام 1999.