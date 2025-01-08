سوق دبي الحرة تبحث عن المليونير المفقود الفائز بمليون دولار

كان من بين أحدث الفائزين في جائزة "مليونير الألفية" التي أطلقتها سوق دبي الحرة رجل هندي، لكنه لا يعلم حتى الآن أنه أصبح غنياً بمبلغ مليون دولار، حيث تعذّر التواصل معه.