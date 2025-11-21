"سوق الليل" برأس الخيمة يستقطب آلاف الزوار بالطعام والحرف

جذب أحدث معلم سياحي في رأس الخيمة الزوار مساء الجمعة حيث رحب سوق الليل في رأس الخيمة بأمواج من الزوار المتحمسين لاستكشاف مزيجه المتنوع من الطعام والحرف اليدوية والترفيه العائلي.

كان هناك شيء للجميع في السوق: الحرف اليدوية، الطعام الشهي في الشوارع، والحلويات الكلاسيكية. كانت بعض أكشاك الطعام مزدحمة بالطوابير الطويلة، واستمتعت العائلات بوجبات ساخنة معًا. كان الأطفال متحمسين للحلويات والأنشطة الممتعة، بينما تفقد الكبار المنتجات الإبداعية من الأعمال المحلية، التي انضمت العديد منها إلى الحدث لأول مرة.

أقيم السوق في ساحة مركز معارض رأس الخيمة، وسرعان ما امتلأ بالعديد من العائلات ورواد الأعمال الشباب والمتسوقين الفضوليين الذين جذبهم الجو الحيوي وصفوف أكثر من ٨٠ كشكًا.

انطلق الحدث يوم الجمعة، ١٤ نوفمبر، وسيستمر كل عطلة نهاية أسبوع من الجمعة إلى الأحد، من الساعة ٤:٣٠ مساءً حتى ١٠:٣٠ مساءً، حيث أعلن المنظمون أن أكثر من ١٠،٠٠٠ شخص حضروا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، بما في ذلك السكان والزوار من خارج الإمارة.