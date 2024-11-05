سوق العمل الإماراتي..انخفاض الرواتب لتدفق المواهب

ومع ذلك، تشهد بعض الأدوار زيادة في الرواتب.

وبحسب روبرت هاف، ارتفعت الرواتب الأولية للأدوار القانونية الداخلية بنسبة 1.6% مع ارتفاع الطلب على المستشارين القانونيين من المستوى المتوسط، مما أدى إلى زيادة متوسط الراتب الأولي بنسبة 15%. ويعود الطلب إلى الاهتمام المتزايد من جانب شركات الاستثمار العالمية بالأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تفكر العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص في طرح عام أولي وتتطلب دعمًا قانونيًا متمرسًا للقيام بذلك.