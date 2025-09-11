سوق العقارات في "رأس الخيمة" يواصل ارتفاعه في عام 2025

واصلت أسعار العقارات السكنية في رأس الخيمة ارتفاعها في الربع الثاني من عام 2025، حيث وصلت أسعار الشقق والفلل إلى نحو 2000 و1200 درهم للقدم المربع على التوالي.
وبحسب شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي"، شهدت منطقة المرجان ارتفاعاً في الشقق بنسبة 71% على أساس سنوي، تليها منطقة الحمرا بنسبة 39%، ثم منطقة ميناء العرب بنسبة 22%.
وفي قطاع الفلل، قادت الحمرا الارتفاع مع زيادة بنسبة 20% في متوسط أسعار الفلل في الإمارة الشمالية.
وقال محللون في شركة سي بي آر إي في أحدث دراسة لهم: "تعزى هذه الزيادات إلى تحول السوق نحو سلة جديدة من المشاريع المتميزة، وليس إلى نمو الأسعار في المخزون الحالي".
تعد جزيرة المرجان واحدة من أكثر المواقع العقارية رواجًا وطلبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل منتجع وين المرجان الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدراهم، والذي من المقرر افتتاحه في عام 2027.
لا يزال الزخم الذي أحدثه منتجع وين هو المحرك الرئيسي، إذ يُعيد تشكيل السوق. ويعمل المطورون بنشاط على التوسع وتقديم عروض راقية، بهدف استقطاب تدفق أصحاب الثروات الطائلة الذين جذبهم المنتجع، ليس فقط في المرجان، بل أيضًا في ميناء العرب والحمراء ومنطقة الشاطئ الناشئة حديثًا، وفقًا للمحللين.
أطلقت الإمارة، الأربعاء، مشروع "راك سنترال" السكني والتجاري، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.
ومع تنوع محفظة المشترين، يعمل مطورو رأس الخيمة أيضًا على توسيع نطاق الدفع لتسهيل الأمر عليهم.
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية مؤخرًا عن شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية Hubpay لتسهيل عمليات شراء العقارات من خلال العملات المشفرة مثل Bitcoin.
ويساهم النمو الاقتصادي القوي بشكل عام في انتعاش سوق العقارات في رأس الخيمة.
وبحسب شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة بنسبة 4.2% سنويا حتى عام 2027، في حين تتوقع حكومة رأس الخيمة نموا بنسبة 6.1% حتى عام 2026.
ومن المهم أن الإمارة استقطبت 700 مليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من عام 2025.
في ظل النمو السكاني المتزايد في المدينة، شهدت إمارة رأس الخيمة نموًا قويًا في الإيجارات خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 5%. وقاد هذا النمو ارتفاع بنسبة 12.4% في ميناء العرب، بينما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 6%.
وقال محللون في شركة سي بي آر إي: "إن ارتفاع الإيجارات مدفوع بالنشاط الاقتصادي القوي، والنمو السكاني الذي ينجذب إلى فرص العمل الجديدة، والإمدادات الجديدة المحدودة، حيث تم تسليم 570 وحدة فقط حتى الآن هذا العام وأكثر من 1800 وحدة في عام 2024".
في رأس الخيمة، يتم تحديد الزيادة السنوية للإيجار بنسبة 10 في المائة بموجب اللوائح الحكومية.
وقالت شركة سي بي آر إي: "إن الكثير من الأسهم الجديدة التي تدخل السوق تقع في نهاية عالية أو ممتازة، وبالتالي تحقق أسعارًا أعلى بشكل طبيعي".