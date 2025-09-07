سوق العقارات في دبي يثبت مرونته في أغسطس

وفقًا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ إجمالي مبيعات العقارات 40.45 مليار درهم إماراتي في أغسطس. ورغم أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 22% عن يوليو، إلا أن هذا التعديل كان موسميًا ومتوقعًا إلى حد كبير.