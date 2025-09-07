سوق العقارات في دبي يثبت مرونته في أغسطس

أثبت سوق العقارات في دبي مرة أخرى مرونته خلال شهر أغسطس، حيث احتلت الشقق مركز الصدارة كمحرك رئيسي للنشاط في كل من المبيعات والإيجارات.
ورغم أن شهر أغسطس كان تقليدياً شهراً أبطأ بسبب حرارة الصيف وجداول السفر، فإنه لا يزال يشهد طلباً قوياً، مما يؤكد الجاذبية الدائمة لقطاع العقارات في دبي بالنسبة للمستثمرين والمقيمين والمشترين العالميين.
وفقًا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ إجمالي مبيعات العقارات 40.45 مليار درهم إماراتي في أغسطس. ورغم أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 22% عن يوليو، إلا أن هذا التعديل كان موسميًا ومتوقعًا إلى حد كبير.
والأهم من ذلك، أن المبيعات سجلت زيادةً جيدةً بنسبة 6% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار زخم النمو في دبي. ويعزز ارتفاع عدد سكان الإمارة، الذي تجاوز الآن أربعة ملايين نسمة - بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة خلال العقد الماضي - الطلب طويل الأمد على العقارات السكنية.
هيمنت الشقق على تعاملات أغسطس، حيث شكلت 89% من إجمالي المبيعات من حيث الحجم و71% من حيث القيمة. وكان هذا التحول في الطلب ملحوظًا، حيث استحوذت الفلل والمنازل على حصة أكبر قبل شهر واحد فقط.
وبالمقارنة بشهر أغسطس/آب 2024، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 26%، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في حين أبلغت شركة الوساطة Allsopp & Allsopp عن قفزة أعلى بنسبة 31%.
ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى العدد المتزايد من المغتربين الذين ينتقلون إلى دبي، فضلاً عن المستثمرين الذين يواصلون البحث عن فرص جذابة في أسواق الإيجار والمنازل لقضاء العطلات.
توفر الشقق نقطة دخول أكثر سهولة من الفيلات، سواء من حيث أسعار الشراء أو عائدات الإيجار، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للمبتدئين وبناة المحافظ على حد سواء.
تتجلى قوة هذا القطاع بوضوح في اتجاهات الأسعار. فقد أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمتوسط سعر بيع الشقق عند 1.9 مليون درهم إماراتي في أغسطس، بينما رفعت شركة ألسوب آند ألسوب هذا الرقم إلى 2.6 مليون درهم إماراتي، مما يعكس النشاط القوي في المجمعات السكنية الفاخرة.
ومن المثير للاهتمام أن هناك أيضًا زيادة بنسبة 25% على أساس شهري في المعاملات الخاصة بالشقق التي يقل سعرها عن مليون درهم، مما يشير إلى قاعدة متنوعة من المشترين تشمل مالكي المنازل لأول مرة، والمقيمين من ذوي الدخل المتوسط، والمستثمرين الذين يبحثون عن مخزون للإيجار بأسعار معقولة.
قال محللون لسوق العقارات إن سوق الشقق في دبي لا يجتذب الطلب المحلي والإقليمي فحسب، بل يجذب أيضاً مجموعة متزايدة من المشترين الدوليين.
تُظهر بيانات من مصادر في القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشترين من كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا وكندا. وينجذب الكثيرون إلى سمعة دبي المتميزة بالأمان والاستقرار والمزايا الضريبية، بالإضافة إلى مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كوندور ديفيلوبرز، في. سيفابراساد، إن مزيج القدرة على تحمل التكاليف عند مستوى الدخول والهيبة في قطاع العقارات الفاخرة يجعل سوق الشقق في دبي متعدد الاستخدامات بشكل فريد بالنسبة للمشترين.
بالنسبة لمالكي العقارات والمستثمرين، لا يزال ارتفاع عوائد الإيجار وارتفاع معدلات الإشغال يُعززان هذه العائدات. وبالنسبة للمدينة ككل، يُعدّ هذا القطاع ركيزةً أساسيةً تدعم التوسع الاقتصادي والنمو السكاني.
قال في إس بيجوكومار، مستشار العقارات، إن جاذبية دبي الدائمة لا تكمن فقط في أفقها العمراني أو نمط حياتها، بل في قدرتها على التكيف والاستقطاب والازدهار في ظل بيئة عالمية متغيرة. وأضاف: "مع تنامي مرونة الشقق السكنية، عززت المدينة مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية وموثوقية في العالم".
ويساهم التصنيف المستمر للإمارة على رأس المؤشرات العالمية لقابلية العيش والبنية التحتية الرقمية وأسلوب الحياة في تعزيز مصداقيتها كوجهة مفضلة للانتقال المهنيين والعائلات.
بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والحوكمة الموثوقة وخيارات التأشيرات المتوسعة مثل التأشيرة الذهبية وتصاريح الإقامة طويلة الأمد، توفر دبي نقطة دخول سلسة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على منزل وموطئ قدم في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
عكس قطاع الإيجار الأداء القوي للمبيعات. وسجلت شركة ألسوب آند ألسوب ارتفاعًا بنسبة 43% في إجمالي قيمة إيجار الشقق في أغسطس مقارنةً بيوليو، إلى جانب ارتفاع بنسبة 48% في معاملات التأجير.
وظل الطلب متركزاً في المناطق الرئيسية والعريقة مثل وسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ومنطقة الخليج التجاري، وأبراج بحيرة جميرا، وتاون سكوير.
من المؤشرات المشجعة بشكل خاص تزايد مرونة أصحاب العقارات. إذ أصبح ما يقرب من نصفهم (49%) مستعدين لقبول أربعة شيكات أو أكثر، وهو تحول يجعل سوق الإيجار أكثر ملاءمةً للمستأجرين ومتاحًا لشريحة سكانية أوسع.
ارتفعت أيضًا تسجيلات التأجير بنسبة 34% خلال الشهر، مما يشير إلى استمرار توسع قاعدة المستأجرين. وبغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل، لا تزال أساسيات سوق العقارات في دبي قوية. وتُظهر المقارنات السنوية زيادة بنسبة 28% في إجمالي معاملات بيع الشقق وزيادة بنسبة 20% في أحجام المبيعات على الخارطة، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتؤكد بيانات Allsopp & Allsopp ارتفاعًا بنسبة 26 في المائة في متوسط أسعار بيع الشقق وزيادة بنسبة 31 في المائة في إجمالي قيمة المعاملات للشقق.
كما شكلت الشقق 68% من إجمالي المبيعات في أغسطس. وتسلط هذه الأرقام الضوء ليس فقط على القوة الحالية للقطاع، ولكن أيضًا على دوره الحاسم في ضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع العقارات في دبي.
مع استمرار النمو السكاني وارتفاع الطلب الدولي، توفر الشقق حلاً مرنًا وقابلًا للتطوير وبأسعار معقولة للإسكان مع تقديم عوائد جذابة للمستثمرين.
حتى في شهرٍ اتسم عادةً بالتباطؤ الموسمي، أظهر سوق العقارات في دبي ثباتًا في ثقته. وتُثبت الشقق، على وجه الخصوص، أنها ركيزة النمو، إذ تخدم سكان المدينة المتزايدين وقاعدة مستثمريها المتنوعة بشكل متزايد.