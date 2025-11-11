"سوق الجزيرة الحمراء".. إحياء لقلب رأس الخيمة التجاري القديم

من بين المشاركين في هذا الشعور بالانتماء، كانت "راكي ساوَلاني"، مؤسسة "تجمع فن الصحراء" (Desert Art Collective). وقالت، وهي مقيمة في رأس الخيمة منذ 15 عاماً، إن إعادة الافتتاح تجسد جوهر ما يميز الإمارة. وأضافت: "أن نفكر في التاريخ الذي يحمله هذا المكان، وأن نرى كيف تم ترميمه مع الحفاظ على تقاليده حية، إنه أمر مميز حقاً."