سوق الاكتتابات في الإمارات يواصل صعوده مدفوعاً بثقة المستثمرين والإصلاحات التنظيمية

من السمات البارزة للدورة الحالية تنوع القطاعات التي تستعد للطرح. ففي الإمارات، تستعد شركات تعمل في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وخدمات التعليم، ولوجستيات الطاقة، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، لمراحل مختلفة من التحضير للاكتتاب العام. وقد برهن طرح "أليك القابضة" الناجح في سوق دبي المالي خلال أكتوبر 2025 على ثقة المستثمرين في قطاع المقاولات وتسليم المشاريع في وقت يشهد نمواً قوياً في مجالي العقارات والبنية التحتية.