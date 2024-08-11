سوري يفوز بسيارة أحلامه في مطار أبوظبي بتذكرة حظه
بعد رحلة عمل إلى مانيلا، توقف مواطن سوري يبلغ من العمر 55 عاماً في أبوظبي، في طريق العودة إلى منزله في الكويت، عندما اشترى أول تذكرة لسيارة أحلامه في مطار زايد الدولي في 31 يوليو.
خلال سحب التذكرة الكبرى لسلسلة 265، فاز حسن المقداد بسيارة BMW 430i جديدة بقيمة 265 ألف درهم.
على الرغم من أنه نسي في البداية شراء التذكرة خلال رحلة عمله، إلا أنه كان محظوظًا في طريق العودة إلى المنزل.
وقال حسن، الفائز المتحمس: "سمعت عن"بيج تيكت" Big Ticket العام الماضي على موقع إنستغرام، لكن لم تسنح لي الفرصة للمشاركة في سحوباتهم حتى وقت قريب. وفي طريقي إلى مانيلا، مررت بمتجر Big Ticket في مطار أبو ظبي، واقتربت مني إحدى مساعدات المبيعات، وسألتني إذا كنت أرغب في تجربة حظي. أخبرتها أنني سأفكر في الأمر، وذهبت إلى البوابة، ثم نسيت الأمر".
وشكر الفائز بائع المبيعات الذي أقنعه بتجربة حظه.
"في طريق عودتي من مانيلا إلى الكويت، مررت بالمتجر مرة أخرى وقابلت نفس البائعة؛ فتذكرتني وطلبت مني مرة أخرى أن أجرب حظي. وعندما رأيت مدى ثقتها في فرصي وحظي، قررت أن أجرب واخترت تذكرة تحمل رقم الحظ الخاص بي 19."
وأضاف "غرائزي قالت لي إنني سأفوز وأنا سعيد للغاية. أشكر السيدة التي باعتني التذكرة وأقنعتني بتجربة حظي".
وعندما سئل عن خططه، قال: "أخطط لبيع السيارة واستخدام المال لدعم أطفالي الذين يدرسون في هولندا. وأشجع الجميع على تجربة حظهم مع Big Ticket - لا أحد يعرف، فقد تفوز في محاولتك الأولى تمامًا كما فعلت".
طوال شهر أغسطس، سيحظى العملاء الذين يشترون تذاكر سيارة الأحلام بفرصة الفوز بسيارة رانج روفر فيلار بقيمة 325 ألف درهم في السحب المباشر القادم. ويبلغ سعر تذكرة سيارة الأحلام 150 درهمًا إماراتيًا، وسيحصل أي شخص يشتري تذكرتين على واحدة مجانًا.
يمكن شراء التذاكر فقط عبر الإنترنت من خلال موقع Big Ticket أو من خلال زيارة مكاتب البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.