سوري يفوز بسيارة أحلامه في مطار أبوظبي بتذكرة حظه

وقال حسن، الفائز المتحمس: "سمعت عن"بيج تيكت" Big Ticket العام الماضي على موقع إنستغرام، لكن لم تسنح لي الفرصة للمشاركة في سحوباتهم حتى وقت قريب. وفي طريقي إلى مانيلا، مررت بمتجر Big Ticket في مطار أبو ظبي، واقتربت مني إحدى مساعدات المبيعات، وسألتني إذا كنت أرغب في تجربة حظي. أخبرتها أنني سأفكر في الأمر، وذهبت إلى البوابة، ثم نسيت الأمر".