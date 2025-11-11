"سهيل".. طائرة نفاثة إماراتية تغير قواعد مكافحة الحرائق في أبوظبي

عندما يندلع حريق في مجمع صناعي أو ينتشر عبر الكسوة الألمنيومية لمبنى شاهق، يواجه رجال الإطفاء خياراً صعباً: الاقتراب والمخاطرة بحياتهم. هذا، وفقاً للمهندس علي المدفعي، هو نوع اللحظات التي صُممت من أجلها طائرة "سهيل"، وهي طائرة إطفاء تجريبية تعمل بمحركات نفاثة تابعة للدفاع المدني في أبوظبي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

وقال المدفعي: "في الحرائق الصناعية المعقدة، حيث تنطوي المواجهة على مخاطر بالغة لرجال الإطفاء بسبب التغير السريع في الوضع، يسمح لنا استخدام الأنظمة المستقلة بالتعامل مع الحريق بكفاءة وفعالية أكبر — كل ذلك دون تعريض حياة البشر للخطر."

وأضاف أن سيناريو آخر تشمله مهام الطائرة هو التعامل مع حرائق واجهات المباني الشاهقة. وأوضح: "المباني التي تحتوي على كسوة من الألمنيوم في الخارج... إذا اشتعلت فيها النيران، يصبح إخمادها تحدياً صعباً للغاية. إن وجود تقنيات مثل هذه يمكن أن يكبح الحريق من خارج المباني العالية."