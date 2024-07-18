"سندباد الإمارات"يعود إلى الوطن بعد غياب30 عاماً
كشف نجل مواطن إماراتي قضى ثلاثة عقود في أفريقيا بعد مغادرته الإمارات في أربعينيات القرن الماضي عن القصة غير المروية عن صمود والده. فقد عاش جمعة علي المراشدة، الذي توفي عام 2021 عن عمر يناهز 96 عاماً، حياة مليئة بالتحديات والمغامرات المشابهة لأحد أفلام هوليوود المثيرة.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز روى حميد جمعة قصة حياة والده كما حكاها له بنفسه. "كان والدي يفتقد الإمارات دائماً ويتذكر طفولته خلال الأيام التي قضاها هناك. وعند عودته كان دائماً يحدثنا عن المكان الذي عاش فيه ورغبته في اصطحابنا في رحلة إليه".
ولد قبل تأسسيس الدولة
جمعة من مدينة كلباء في الشارقة، نشأ يتيماَ وعاش مع جده وبدأ العمل في صيد الأسماك في سن 18 عاماً، وعندما غادر الدولة، كان توحيد الإمارات لا يزال حلماً بعيد المنال. وكانت الطرق غير معبدة ولم تكن هناك سيارات أو مستشفيات وكانت المنازل مبنية من الطين. كانت الحياة في ذلك الوقت صعبة في منطقة تعتمد فقط على صيد الأسماك والزراعة، وكانت سبل كسب العيش شحيحة، مما دفع العديد من المواطنين إلى السفر خارج البلاد في رحلات بحرية طويلة للتجارة لزيادة دخلهم.
ومع بداية الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1942، غادر جمعة مدينة كلباء سيراً على الأقدام باتجاه رأس الخيمة في عصر لم تكن فيه طرق أو مركبات حديثة، مليئاً بالتفاؤل لتحسين معيشته خارج حدود المنطقة.
رحلة البحر
كانت رحلته الأولى على متن سفينة شحن حيث كانت مهمته نقل شحنة من الفحم والحطب إلى المناطق المجاورة، ثم العودة إلى رأس الخيمة، وفي رحلة لاحقة، تم تكليفه هو ورفاقه بنقل شحنة من براميل النفط إلى الهند. وخلال هذه الرحلة، واجهوا عاصفة قوية أجبرتهم على إلقاء نصف حمولتهم في البحر تجنبا للخطر،وعند وصولهم إلى مدينة كراتشي في باكستان، قاموا بتفريغ حمولتهم بالكامل خلال موسم العواصف.
وقال حميد "إنهم اضطروا إلى تعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب التأخير في البحر وخسارة نحو نصف حمولتهم، لذلك لجأوا إلى تجارة أخرى".
وفي مومباي قرر قبطان السفينة التوجه إلى مدينة مانجالور التي اشتهرت بتجارة الطوب أو الطين الأحمر. لقد نجحوا في تحميل شحنة من الطوب الأحمر وبدأوا رحلتهم إلى دار السلام في تنزانيا.
الحياة في أفريقيا
واستغرقت الرحلة 40 يوماً في عرض البحر بسبب هدوء الرياح، وعانى البحارة خلالها من الجوع والعطش بسبب نفاد الإمدادات، وبعد تفريغ شحنة الطوب في دار السلام، وفي طريق عودتهم إلى الهند، واجهوا سوء الحظ مرة أخرى عندما دمرت عاصفة السفينة، ولم ينج سوى ثلاثة أشخاص، من بينهم جمعة، وجرفتهم الأمواج إلى الشاطئ على ساحل زنجبار في أفريقيا، ولدى وصوله إلى زنجبار، لم يكن معه جواز سفر يسمح له بالتنقل بحرية أو العودة إلى وطنه، فقرر العمل في مجالات مختلفة. لقد تعلم لغة السكان المحليين وبنى صداقات قوية، مما ساعده على التكيف مع الحياة هناك.
وبعد فترة من العمل والتجارة، انتقل إلى مدغشقر حيث استقر في مدينة ماهاجانجا القريبة من العاصمة أنتاناناريفو.
وفي مدغشقر، بدأ التجارة وعمل في مهن مختلفة، وأتقن اللغة الفرنسية والسواحيلية الزنجبارية.
وقال حميد: "حتى في سنواته الأخيرة، ظلت ذاكرة والدي قوية. كنت أعطيه جملاً وأطلب منه أن يقولها باللغة السواحيلية، وكان يستطيع العد إلى مائة باللغة الفرنسية ويتذكر أشياء كثيرة، تزوج جمعة من امرأة من السكان الأصليين وأنجب منها ولداً اسمه علي.
العودة للوطن
وظل يتابع أخبار بلاده لسنوات عبر الإذاعة البريطانية، حتى سمع ذات يوم اسم مدينة كلباء، وكانت له أخت وحيدة تعيش في الإمارات. خلال تلك السنوات الطويلة حاول مراسلتها، لكنه لم يتلقى رداً منها، ليكتشف بعد ذلك أن رسائله لم تصلها أبداً.
ومع نهاية الستينيات، تم تشكيل الأساس لاتحاد الدولة، وبدأت الشارقة في التطور إدارياً. ووصلت إحدى رسائل جمعة أخيراً إلى أخته.
قال حميد: "عندما تلقت الرسالة، بذلت قصارى جهدها بمساعدة من آخرين للحصول على جواز سفر له ولابنه من السلطات حتى يتمكن من العودة."
ثم سافر جمعة جواً مع ابنه الوحيد من مدغشقر إلى جيبوتي، ومن هناك إلى اليمن، حيث تم احتجازه لمدة 40 يوماً لعدم الاعتراف بجواز سفره.
في النهاية: سافر إلى البحرين، حيث استقل طائرته الأخيرة إلى الشارقة ليعود إلى وطنه بعد 34 عاماً، وبعد أيام قليلة من عودته شهد رفع علم الإمارات.