"سندباد الإمارات"يعود إلى الوطن بعد غياب30 عاماً

كشف نجل مواطن إماراتي قضى ثلاثة عقود في أفريقيا بعد مغادرته الإمارات في أربعينيات القرن الماضي عن القصة غير المروية عن صمود والده. فقد عاش جمعة علي المراشدة، الذي توفي عام 2021 عن عمر يناهز 96 عاماً، حياة مليئة بالتحديات والمغامرات المشابهة لأحد أفلام هوليوود المثيرة.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز روى حميد جمعة قصة حياة والده كما حكاها له بنفسه. "كان والدي يفتقد الإمارات دائماً ويتذكر طفولته خلال الأيام التي قضاها هناك. وعند عودته كان دائماً يحدثنا عن المكان الذي عاش فيه ورغبته في اصطحابنا في رحلة إليه".