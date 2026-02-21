سمبوسة رأس الخيمة..نكهة التراث تجمع الآلاف في طوابير المحبة

في شوارع منطقة "سدروه" برأس الخيمة، تختلط أصوات أبواق السيارات بأحاديث الزبائن الذين يشكلون طوابير طويلة أمام واحد من أكثر محلات الوجبات الخفيفة شهرة في الإمارة. ومع اقتراب غروب الشمس، يهرع السكان لضمان حصتهم من السمبوسة المقلية الطازجة، المحضرة باستخدام وصفات تقليدية صمدت أمام اختبار الزمن.

خلال شهر رمضان، يرتفع الطلب بشكل كبير؛ ففي "مطعم سدروه" الشهير، يتم بيع أكثر من 20,000 حبة سمبوسة يومياً طوال الشهر الفضيل، وهو ضعف العدد المعتاد الذي يقل عن 10,000 في الأيام العادية. وبالإضافة إلى المبيعات من "حلويات مبارك"، حيث يتم تحضير ما بين 5,000 إلى 6,000 سمبوسة إضافية يومياً، يتجاوز إجمالي مبيعات رمضان 25,000 حبة سمبوسة كل يوم عبر هذين المنفذين الشعبيين.

بالنسبة للعديد من العائلات، أصبحت هذه الرقائق الذهبية المقرمشة عنصراً أساسياً على مائدة الإفطار في جميع أنحاء الإمارة. ويقول أشرف علي، مدير مطعم سدروه، إن رمضان هو بلا شك الفترة الأكثر ازدحاماً في العام، وأضاف: "بعد أول يومين فقط من رمضان، تضاعفت المبيعات تقريباً مقارنة بالأيام العادية".

وبينما تظل سمبوسة الخضار الأصلية هي المفضلة، يقدم المحل الآن ثلاثة أنواع رئيسية: الخضار، والجبن، والجبن مع "الشيبس" (رقائق البطاطس)، وهي النكهة التي اكتسبت شعبية خاصة بين الزبائن الشباب.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.