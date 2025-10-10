سماء غائمة وأمطار متوقعة بالإمارات اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، وفقاً لأحدث نشرة صادرة عن دائرة الأرصاد الجوية. ستتكون الغيوم شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية مصحوبة بأمطار.

درجة الحرارة العظمى خلال اليوم ستصل إلى 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية. وسيسجل مؤشر الحرارة ارتفاعاً إلى 38 درجة في دبي والشارقة، فيما ستصل إلى 39 درجة في أبوظبي.

سجلت أدنى درجة حرارة في البلاد صباح اليوم 18.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة السابعة صباحاً.

‎أما أدنى درجات الحرارة اليوم، فستكون 24 درجة في دبي، و25 درجة في الشارقة، و27 درجة في أبوظبي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء رطبة خلال الليل وصباح يوم السبت في بعض المناطق الساحلية والداخلية. وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتزايد في بعض الأحيان.

ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.