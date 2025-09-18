سماء غائمة جزئياً، ودرجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

من المتوقع أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 19 سبتمبر، صحواً إلى غائم جزئياً. وستكون السماء غائمة أحياناً شرقاً وشمالاً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في نشرته الأخيرة.