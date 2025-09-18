سماء غائمة جزئياً، ودرجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

من المتوقع أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 19 سبتمبر، صحواً إلى غائم جزئياً. وستكون السماء غائمة أحياناً شرقاً وشمالاً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في نشرته الأخيرة.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح السبت في بعض المناطق الساحلية.
وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم الخميس 45.5 درجة مئوية في منطقة مزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة 3:15 مساء.
يوم الجمعة، ستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي ودبي بين 30 و40 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع إلى 39 درجة مئوية، وأدنى 30 درجة مئوية.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط أحيانا في بحر عمان.