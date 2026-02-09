سماء رأس الخيمة تتلألأ.. 10 دقائق من السحر احتفالاً بالعام الصيني الجديد

جاء عرض الألعاب النارية بعد مبادرات ثقافية حديثة تسلط الضوء على العلاقة المتعمقة بين الصين ورأس الخيمة. كان أحد هذه الأحداث هو مهرجان الربيع، الذي أقيم في 26 يناير 2026، في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة كجزء من احتفال على مستوى الإمارات بالثقافة الصينية وطريق الحرير التاريخي.