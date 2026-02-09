سماء رأس الخيمة تتلألأ.. 10 دقائق من السحر احتفالاً بالعام الصيني الجديد

أضاءت سماء ليلة الأحد في رأس الخيمة في تمام الساعة الثامنة مساءً مع انطلاق الألعاب النارية فوق جزيرة المرجان، مما ألقى انعكاسات متلألئة عبر الماء وأبرز صورة منتجع وين المتكامل في المرجان.
شهد العرض الذي استمر 10 دقائق في 8 فبراير احتفال الإمارة’ بالعام الصيني الجديد، حيث جذب السكان والزوار إلى الواجهة البحرية لقضاء أمسية مليئة بالألوان والرمزية والمشاهد الرائعة.
تجلت شلالات الضوء عالية الارتفاع في تسلسلات طبقية، مما أحدث تأثير الشلالات المتوهجة والسحب المنجرفة في السماء. سقطت مسارات الألوان الرقيقة بأنماط إيقاعية، مما أدى إلى بناء عرض بصري يمزج بين الحركة والعمق. تم تصميم الألعاب النارية حول الزخارف الصينية الميمونة، مع مشاهد ترمز إلى الازدهار والتجديد، والانسجام بين السماء والأرض، والحظ السعيد لعام الحصان.
مع وصول العرض إلى ذروته، ملأت تشكيلات التيجان المزخرفة السماء، مستوحاة من المفهوم التقليدي لـ “القاعة الذهبية المليئة باليشم”، وهو رمز للوفرة والنجاح والازدهار. جمعت النهاية بين لوحات الألوان النابضة بالحياة ورواية القصص الثقافية، مما جعل الليلة احتفالاً مشتركاً على طول ساحل رأس الخيمة.
قال دونالد بريمنر، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان لايف ستايل، إن هذه المناسبة تعكس القيم المشتركة بين الثقافتين، مشيراً إلى أن العام الصيني الجديد يمثل المجتمع والتفاؤل والوحدة. وأضاف أن الاحتفال يتماشى مع رؤية رأس الخيمة’s الأوسع لخلق تجارب شاملة تجمع الناس معاً من خلال الثقافة والاحتفال.
كما أكد الحدث على جاذبية رأس الخيمة’s المتزايدة كوجهة دولية وعلاقاتها المتنامية مع السوق الصينية. وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز للتبادل الثقافي إلى جانب السياحة والاستثمار.
جاء عرض الألعاب النارية بعد مبادرات ثقافية حديثة تسلط الضوء على العلاقة المتعمقة بين الصين ورأس الخيمة. كان أحد هذه الأحداث هو مهرجان الربيع، الذي أقيم في 26 يناير 2026، في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة كجزء من احتفال على مستوى الإمارات بالثقافة الصينية وطريق الحرير التاريخي.
تعكس هذه الاحتفالات مجتمعة التزام رأس الخيمة’s بالتنوع الثقافي والترابط العالمي، مما يعزز دور الإمارة’s كمنصة ترحيبية للتقاليد الدولية ومكان للاحتفال بقدوم عام الحصان الميمون.