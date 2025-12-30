سماء رأس الخيمة تتأهب لاحتفالات رأس السنة بعروض استثنائية

وقالت فيليبا هاريزون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن احتفالات هذا العام تعكس قيم وطموحات الإمارة. وصرحت هاريزون: "احتفالات رأس السنة هذا العام في رأس الخيمة مميزة حقاً. لقد تم تنظيم كل جزء منها بالكثير من الشغف والإبداع، ولعدة أشهر، كنا نعمل مع جميع شركائنا لتقديم عرض يثير حقاً مشاعر الرهبة والدهشة لدى كل من يشاهده".