سماء دبي تتألق بألف طائرة"درون": عرض بصري ساحر

تُقام العروض في "ذا بيتش جي بي ار" وجزيرة بلو ووترز في الساعة 8 مساءً و10 مساءً، حيث تعرض للمشاهدين لمحة عن دبي كما هي اليوم ورؤية لما يمكن أن تصبح عليه في المستقبل. ومن خلال تحويل مدرج سكاي دايف إلى مركز عمليات يعمل الفريق بشكل متواصل لضمان دقة لتفاصيل العرض. يستمر كل عرض لمدة 21 دقيقة، ويشمل صوراً مذهلة وحكايات تفاعلية.