سماء القرية العالمية تتزين بعروض "الدرون" احتفالاً بالكويت و"حق الليلة"

وفي يوم الأحد الموافق 1 فبراير، سيشهد الزوار عرضاً للدرون احتفاءً بليلة "حق الليلة" في تمام الساعة 7:35 مساءً. وتُعد احتفالية "حق الليلة" تقليداً إماراتياً عريقاً، حيث يتجول الأطفال من بيت إلى آخر وهم يرددون بهتافات مبهجة "أعطونا حق الليلة"، والتي تعني "أعطونا الحلوى لهذه الليلة".