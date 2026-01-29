سماء القرية العالمية تتزين بعروض "الدرون" احتفالاً بالكويت و"حق الليلة"

خططت القرية العالمية في دبي لعرضين خاصين للطائرات بدون طيار في نهاية هذا الأسبوع. حيث ستستضيف الوجهة الترفيهية الشهيرة عرضاً احتفالياً للدرون كجزء من أسبوع الاحتفالات الإماراتية الكويتية يوم السبت الموافق 31 يناير في تمام الساعة 9:05 مساءً.
وفي يوم الأحد الموافق 1 فبراير، سيشهد الزوار عرضاً للدرون احتفاءً بليلة "حق الليلة" في تمام الساعة 7:35 مساءً. وتُعد احتفالية "حق الليلة" تقليداً إماراتياً عريقاً، حيث يتجول الأطفال من بيت إلى آخر وهم يرددون بهتافات مبهجة "أعطونا حق الليلة"، والتي تعني "أعطونا الحلوى لهذه الليلة".
تمهيداً للأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، تجسد هذه المناسبة قيم العطاء والتسامح التي طالما كانت متأصلة في الثقافة المحلية.
تحتفل القرية العالمية بحق الليلة في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير. وستستضيف الحديقة عرضًا للألعاب النارية يوم السبت في تمام الساعة 9 مساءً في شارع الألعاب النارية، وسيُقام عرض الطائرات بدون طيار الخاص بمناسبة حق الليلة في الليلة التالية.