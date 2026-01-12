سماء العين تتزين بـ 70 ألف بالون صديق للبيئة في "وينتر لاند"

كانت الاستدامة أولوية رئيسية، على الرغم من التحديات التنظيمية والجداول الزمنية الضيقة، حيث صُنعت البالونات من مواد قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، مما يعزز رسالة أن الترفيه والمسؤولية البيئية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وأضاف: "يكمن النجاح الحقيقي في تقديم المتعة مع الالتزام بقيمنا".