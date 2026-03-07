سماء الإمارات محصنة.. اعتراض 119 مسيرة و15 صاروخاً باليستياً في اليوم الثامن

تم تدمير خمسة عشر صاروخاً باليستياً، بينما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر، حسبما كشفت وزارة الدفاع الإماراتية. ومن بين 121 طائرة مسيرة تم رصدها، تم اعتراض 119 طائرة، بينما سقطت طائرتان مسيرتان داخل أراضي الدولة.