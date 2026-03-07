الإمارات

سماء الإمارات محصنة.. اعتراض 119 مسيرة و15 صاروخاً باليستياً في اليوم الثامن

منذ بدء العدوان الإيراني السافر، اعترضت الإمارات 1229 طائرة مسيرة ودمرت 205 صواريخ باليستية
بهاني بانديوبادهوياي
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها الثامن، رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية 16 صاروخاً باليستياً و121 طائرة مسيرة، حسبما أعلنت الوزارة يوم السبت.

تم تدمير خمسة عشر صاروخاً باليستياً، بينما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر، حسبما كشفت وزارة الدفاع الإماراتية. ومن بين 121 طائرة مسيرة تم رصدها، تم اعتراض 119 طائرة، بينما سقطت طائرتان مسيرتان داخل أراضي الدولة.

منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية، بينما سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1229 منها، بينما سقطت 76 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.

أسفرت هذه الهجمات عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و112 حالة إصابة طفيفة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذرية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والقمرية والتركية.

تؤكد وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف تقويض أمن الدولة، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها وقدراتها الوطنية.

