سماء الإمارات "غائمة أحياناً".. وأمطار خفيفة متوقعة

من المتوقع أن يكون الطقس في جميع أنحاء الإمارات اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع توقع هطول أمطار خفيفة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والجزر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).

وأضافت النشرة الجوية اليومية للأرصاد الجوية أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة غرباً. كما أصدرت تحذيرات حمراء وصفراء في بعض أنحاء البلاد بسبب الضباب الكثيف، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2 مارس، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان في بعض المناطق الغربية الداخلية.