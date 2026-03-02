سماء الإمارات "غائمة أحياناً".. وأمطار خفيفة متوقعة

من المتوقع أن يكون الطقس في جميع أنحاء الإمارات اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع توقع هطول أمطار خفيفة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والجزر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
وأضافت النشرة الجوية اليومية للأرصاد الجوية أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة غرباً. كما أصدرت تحذيرات حمراء وصفراء في بعض أنحاء البلاد بسبب الضباب الكثيف، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2 مارس، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان في بعض المناطق الغربية الداخلية.
NCM/x
من المرجح أن تصبح الظروف رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء فوق بعض المناطق الغربية. ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط، وقد يصبح مضطرباً أحياناً غرباً في وقت متأخر من الليل وصباح الثلاثاء في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.
سترتفع درجات الحرارة الإجمالية في البلاد إلى 37 درجة مئوية في المناطق الداخلية وتنخفض إلى 11 درجة مئوية في المناطق الداخلية والجبلية. وفي الوقت نفسه، ستشهد المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة قصوى تبلغ 35 درجة مئوية و 36 درجة مئوية و 35 درجة مئوية على التوالي، بينما تنخفض إلى درجات حرارة دنيا تبلغ 22 درجة مئوية و 21 درجة مئوية و 20 درجة مئوية على التوالي.