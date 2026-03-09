سماء الإمارات عصيّة.. تحطيم 29 هدفاً معادياً في يوم واحد

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (9 مارس 2026) 15 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 12 منها، بينما سقطت 3 صواريخ باليستية في البحر. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 18 طائرة مسيرة، تم اعتراض 17 منها، بينما سقطت طائرة مسيرة واحدة داخل أراضي الدولة.
منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 233 منها، بينما سقط 18 منها في البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1359 منها، بينما سقطت 81 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.
أسفرت هذه الهجمات عن 4 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و117 حالة إصابة طفيفة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والقمرية والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية.
تؤكد وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف تقويض أمن الدولة، وضمان الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.