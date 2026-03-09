سماء الإمارات عصيّة.. تحطيم 29 هدفاً معادياً في يوم واحد

منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 233 منها، بينما سقط 18 منها في البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1359 منها، بينما سقطت 81 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.