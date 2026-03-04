سماء الإمارات عصية..الدفاع الجوي يسحق 121 مسيرة و3 صواريخ باليستية إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية نجحت في التصدي لـ 3 صواريخ باليستية اليوم (4 مارس 2025)، واكتشفت 129 طائرة مسيرة، تم اعتراض 121 منها، بينما سقطت 8 داخل أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد 189 صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه البلاد، حيث تم تدمير 175 صاروخاً، بينما سقط 13 في البحر، وسقط صاروخ واحد على أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 941 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 876 منها، بينما سقطت 65 داخل أراضي الدولة. علاوة على ذلك، تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز، مما تسبب في بعض الأضرار الجانبية، وأسفر عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، بالإضافة إلى 78 إصابة طفيفة بين الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية.

وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، وكذلك اعتراض الطائرات المقاتلة للطائرات المسيرة وصواريخ كروز، مما أدى إلى أضرار مادية طفيفة إلى متوسطة في عدد من الممتلكات المدنية.

أدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها ومقيميها، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها وقدراتها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف أمن واستقرار البلاد، مضيفة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها.

حثت الوزارة الجمهور الكريم على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.