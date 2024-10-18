سماء الإمارات تتزين بأكبر قمر عملاق

وأكدت الحريري أنه "يمكن رؤية القمر العملاق بكل وضوح من أي مكان"، وليس هناك حاجة للذهاب إلى موقع مُحدد لمُشاهدته. ومع ذلك، فإن رؤيته من المناطق المفتوحة، مثل الشواطئ، تكون أفضل. وأضافت: "للاستمتاع بالمشهد الكامل للقمر العملاق، يفضل مشاهدته حوالي الساعة السابعة مساءً". كما أشارت إلى أنه يمكن استخدام التلسكوبات أو المناظير للحصول على رؤية أكثر وضوحاً وتفصيلاً، ولمن فاتته مشاهدة قمر هذه الليلة، لا يزال هناك فرصة أخرى لمشاهدة القمر العملاق التالي في 15 نوفمبر. وسيتزامن هذا القمر مع زخة شهب الأسديات، حيثُ من المُتوقع أن تُضيء السماء بحوالي 20 شهاباً في الساعة في منتصف نوفمبر.