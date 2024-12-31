سليمان الماجد: رمز العدالة في الطب يرحل في حادث مؤلم
ووري جثمان الدكتور سليمان الماجد، المدافع عن استعادة أجور الأطباء المقيمين في المملكة المتحدة، الثرى في مقبرة القصيص مساء الأحد. ولقي الدكتور سليمان الماجد، البالغ من العمر 26 عامًا، حتفه بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة صغيرة قبالة ساحل رأس الخيمة يوم الخميس الماضي.
وكان سليمان، الأكبر بين ثلاثة أشقاء، قد عاد إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث ولد ونشأ، لقضاء عطلة العيد مع عائلته.
وأشاد أفراد العائلة والأصدقاء بالدور المحوري لسليمان في الدفاع عن العدالة في مهنة الطب. بصفته السكرتير الفخري ولاحقاً رئيساً مشاركاً للجنة الأطباء المقيمين الشمالية في الجمعية الطبية البريطانية، قاد جهوداً ضخمة لضمان الأجر العادل وإعادة تعريف "الأطباء المبتدئين" إلى "الأطباء المقيمين".
في منشور على موقع لينكد إن في أكتوبر، كتب: "من الشرارات الأولى للزخم الحاشد حول استعادة الأجور إلى المعركة الطويلة الشاقة التي أدت إلى اتفاقنا الأخير بشأن الأجور، وقفنا متحدين. أنا فخور للغاية بما أنجزناه، ليس فقط في تأمين الصفقة ولكن في تذكير الجميع بقيمة مهنتنا وأهمية الأجر العادل للتفاني الذي نقدمه للرعاية الصحية مع تغيير المصطلحات من "مبتدئ" إلى "مقيم".
لقد امتدت قيادة سليمان إلى ما هو أبعد من المفاوضات. فقد مثل الأطباء المقيمين على المنصات الإقليمية والوطنية في المملكة المتحدة، ونظم خطوط الاعتصام، وساهم في المناقشات المهمة في الاجتماع العام السنوي والمؤتمر الوطني للأطباء المقيمين في الجمعية الطبية البريطانية.
وتحدث "أرشاد خان"، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة "تيكترونيكس تكنولوجيز" والشريك التجاري لوالد سليمان، ماجد مكرم، عن إعجابه: "التقيت به قبل يومين من الحادث في مكتبنا. كان طموحاً للغاية، وحاول مساعدة الأشخاص من الإمارات العربية المتحدة للدراسة في الخارج من خلال بناء منصة عبر الإنترنت لتوجيههم خلال الاستعدادات.
"باعتباره طبيباً ممارساً، فقد تولى مسؤولية جلب التكنولوجيا والابتكار إلى هذا القطاع ومساعدة المجتمع. لقد ساعد الكثير من الناس، وكان والده فخوراً جداً بإنجازاته."
كما كان سليمان ملتزماً بالتعليم. بصفته رئيساً للتدريس في جمعية المتدربين الجراحيين التابعة لمؤسسة الشمال الشرقي، كان يرشد الجراحين الطموحين، مما يعكس تفانيه في رعاية الجيل القادم من المهنيين الطبيين.
ووقع الحادث المميت أثناء رحلة سياحية استأجرها سليمان من نادي الجزيرة للطيران. وقع الحادث، بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة بالقرب من فندق كوف روتانا، وأودى بحياة قائدة الطائرة الباكستانية البالغة من العمر 26 عاماً.
كانت عائلة سليمان، التي تجمعت في نادي الطيران لمشاهدة الرحلة، محطمة. قال والده ماجد مكرم: "كنا نتطلع إلى العام الجديد كعائلة، ونخطط للاحتفال معاً. بدلاً من ذلك، تحطمت حياتنا. كان سليمان نور حياتنا، ولا نعرف كيف نمضي قدماً بدونه".
كان سليمان، خريج مدرسة دبي للعلماء، شخصاً ذكياً وطموحاً عمل بلا كلل لإحداث تأثير إيجابي. شارك شقيقه الأصغر، الذي كان من المقرر أن يستقل الرحلة التالية في ذلك اليوم، الأخبار المفجعة على إنستغرام، طالباً الخصوصية للعائلة الحزينة.