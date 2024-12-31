سليمان الماجد: رمز العدالة في الطب يرحل في حادث مؤلم

في منشور على موقع لينكد إن في أكتوبر، كتب: "من الشرارات الأولى للزخم الحاشد حول استعادة الأجور إلى المعركة الطويلة الشاقة التي أدت إلى اتفاقنا الأخير بشأن الأجور، وقفنا متحدين. أنا فخور للغاية بما أنجزناه، ليس فقط في تأمين الصفقة ولكن في تذكير الجميع بقيمة مهنتنا وأهمية الأجر العادل للتفاني الذي نقدمه للرعاية الصحية مع تغيير المصطلحات من "مبتدئ" إلى "مقيم".