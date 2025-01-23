سلطان بن سليم: ترامب يسعى إلى التجارة العادلة وليس الحرة
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الولايات المتحدة تتمتع باقتصاد مفتوح، وأن الرئيس دونالد ترامب يريد "تجارة عادلة" وليس "تجارة حرة".
وقال بن سليم خلال حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا يوم الخميس: "يتحدث الناس عنه (ترامب) وهو يحاول فرض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية. ما يريده ترامب هو التجارة العادلة. إنه لا يريد التجارة الحرة. من وجهة نظر ترامب، السوق الأمريكية مفتوحة. أنت تريد العمل مع الولايات المتحدة وفتح سوقك. لا نريد أن نذكر الدول، لكن العديد من الدول كذلك. إنه سعيد جدًا بالهند، وكيف يتم إحراز التقدم في الهند".
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، يرى مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة - وهي أيضًا اقتصاد مفتوح - أن العلاقات التجارية والفضائية مع الولايات المتحدة ستنمو تحت إدارة ترامب.
وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين وشركاء تجاريين آخرين لمعالجة اختلال التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.
قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، في مقابلة مع بلومبرج، اليوم الخميس، إن الزخم في التجارة الخارجية والتجارة العالمية ينمو، وهو متفائل للغاية بأن هذا سيستمر في عام 2025.
وقال الزيودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "في نهاية المطاف، ترامب رجل أعمال وهو يريد التأكد من أن الصفقات ستتم على مدار العام".
تعد شركة موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، وتوظف أكثر من 103 آلاف شخص من أكثر من 150 جنسية في 75 دولة.
الشركات الهندية غير مهتمة بالصادرات
وأشاد رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بقصة النمو في الهند وسياساتها، لكنه أشار إلى أن الشركات الهندية غير مهتمة بالصادرات بسبب الاستهلاك المحلي القوي.
وقال خلال حلقة نقاشية حول موضوع "المخطط الاقتصادي للهند": "لا يوجد مكان أفضل من الهند. لدي مشكلة واحدة فقط مع المصنعين والتجار الهنود. كثير منهم مشغولون للغاية بالاستمتاع بسوق (محلية) كبيرة. لذا فإن عددًا قليلاً جدًا من الناس مهتمون بالتصدير. إنهم يقومون بعمل رائع، لكن لديهم سوقًا كبيرة محليًا".
ولكنه قال إن الأمور تتغير وأن بعض الشركات الهندية تستخدم خدمات ومرافق موانئ دبي العالمية لتنمية أعمالها في الهند.
وقال "بالنسبة لي اليوم، تعد الهند واحدة من أهم الأسواق. عندما تنظر إلى الصين والهند، تجد أن عدد سكانهما متساو. تتاجر الصين بـ 100 مليون حاوية. وقد تبلغ تجارة الهند 15 مليون حاوية. لذا فإن فرصة النمو أكبر بالنسبة للهند"، مضيفًا أن شركته تبحث في كيفية ربط الهند بالهند للتأكد من قدرة الشركات المصنعة على بيع منتجاتها وتسليمها في الوقت المحدد.
وقال "إن هدفنا هو ربط الهند بأفريقيا وربط الهند بأوروبا. وكانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمناها مع الهند واحدة من أسرع الاتفاقيات التي أبرمناها والتي ضاعفت التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات".