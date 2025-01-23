سلطان بن سليم: ترامب يسعى إلى التجارة العادلة وليس الحرة

وقال بن سليم خلال حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا يوم الخميس: "يتحدث الناس عنه (ترامب) وهو يحاول فرض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية. ما يريده ترامب هو التجارة العادلة. إنه لا يريد التجارة الحرة. من وجهة نظر ترامب، السوق الأمريكية مفتوحة. أنت تريد العمل مع الولايات المتحدة وفتح سوقك. لا نريد أن نذكر الدول، لكن العديد من الدول كذلك. إنه سعيد جدًا بالهند، وكيف يتم إحراز التقدم في الهند".