سلطان بن سليم.. التوترات الإقليمية لن تؤثر على مكانة الإمارات كوجهة آمنة للأعمال

وقال سعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "دبي جزء من دولة الإمارات، حيث نسعى جميعاً جاهدين لجعل حياة الجميع أفضل. ورغم ما تسمعونه في الأخبار بين الحين والآخر عن وجود أزمة، أقول لكم إن أسوأ أزمة بالنسبة لنا كانت ثماني سنوات من الحرب بين إيران والعراق، كانت تلك أكبر أزمة واجهتنا، ولا شيء من هذا القبيل يحدث الآن. لقد مررنا بأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ولم يؤثر ذلك علينا".