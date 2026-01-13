سلطان بن سليم.. التوترات الإقليمية لن تؤثر على مكانة الإمارات كوجهة آمنة للأعمال

صرح مسؤول رفيع المستوى يوم الثلاثاء بأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون لها أي تأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الدولة تعد مكاناً آمناً للغاية لممارسة الأعمال التجارية.
وقال سعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "دبي جزء من دولة الإمارات، حيث نسعى جميعاً جاهدين لجعل حياة الجميع أفضل. ورغم ما تسمعونه في الأخبار بين الحين والآخر عن وجود أزمة، أقول لكم إن أسوأ أزمة بالنسبة لنا كانت ثماني سنوات من الحرب بين إيران والعراق، كانت تلك أكبر أزمة واجهتنا، ولا شيء من هذا القبيل يحدث الآن. لقد مررنا بأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ولم يؤثر ذلك علينا".
وقال بن سليم خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح محطة "بتروكيم" والمقر الرئيسي للشركة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) يوم الثلاثاء: "قلقي الوحيد هو أي شيء يؤثر على صناعة النقل البحري، لأننا بحاجة للتأكد من قدوم السفن. ولا أتوقع حدوث أي شيء في إيران من شأنه أن يؤثر على أعمالنا".
تُصنف دولة الإمارات بالفعل ضمن أكثر دول العالم أماناً، حيث تحتل مدنها أبوظبي ودبي والشارقة مراكز ضمن أفضل خمس مدن أماناً على مستوى العالم وفقاً لموقع "نامبيو"
استمرت الحرب الإيرانية العراقية لثماني سنوات من عام 1980 إلى عام 1988، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص في البلدين العربيين، وظلت دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى آمنة خلال تلك الأزمة الإقليمية.
وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل هجوماً على إيران، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين واستهداف سلاح الجو والبنية التحتية النووية. ولاحقاً، انضمت الولايات المتحدة أيضاً إلى تل أبيب وهاجمت مدناً إيرانية مختلفة.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات مرة أخرى بين إيران والولايات المتحدة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الدولة الفارسية. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران بسبب سقوط ضحايا في الاحتجاجات، حيث تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات الإيرانية.
من ناحية أخرى، حذرت إيران من أنها قد تستهدف إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة.
وقال بن سليم: "نحن ننمو، لقد قمنا بتحسين حياة الجميع، ونشارك في العالم أينما أمكننا إضافة قيمة. لذا، أؤكد للجميع أن هذا البلد آمن ويتمتع بمكانة دولية جيدة، ونحن المسؤولون عن أمننا".
وشكر بن سليم "بتروكيم الشرق الأوسط" على ثقتها في موانئ دبي العالمية و"جافزا" لإنشاء توسعة بقيمة 300 مليون درهم في المنطقة الحرة، ودعا شركات أخرى، مثل "بتروكيم الشرق الأوسط"، لتأسيس تواجد لها في دبي.
وقال: "نحن متواجدون بقوة في أفريقيا والهند وأستراليا وفيتنام. نتواجد في أكثر من 146 موقعاً ولدينا أكثر من 94 محطة حول العالم. يسعدني جداً رؤية التقدم هنا"، مضيفاً أن دبي وجافزا شهدتا نمواً هائلاً على مر العقود.