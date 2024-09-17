سلطان النيادي يعيد تعلم المشي بعد عودته من الفضاء

وفي وقت سابق، في الذكرى الأولى للحدث التاريخي، كتب رائد الفضاء على حسابه في موقع "إكس": "قبل عام، عشت أولى لحظاتي على متن محطة الفضاء الدولية. ولا زلت أتذكر كل لحظة في انعدام الجاذبية مع الطاقم. وتأتي هذه الذكرى أيضاً قبل يومين فقط من تخرج رائدة الفضاء نورا ورائد الفضاء الملا من فئة مرشحي رواد الفضاء في وكالة ناسا. وما زالت الرحلة مستمرة".