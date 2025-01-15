سلطان النيادي يتحدث عن المخاطر والمعجزات في الفضاء

استغرق الأمر بضعة أسابيع حتى أصبحت الأمور "طبيعية"، مع التحكم بشكل أكبر في الحركة والتعامل مع الأدوات التي أصبحت طبيعية.

إن مشاركة الحقائق المذهلة - مثل رؤيتنا لـ 16 شروقاً و16 غروباً للشمس في يوم واحد، كل 45 دقيقة - فتحت عالماً جديداً تماماً للملايين في جميع أنحاء العالم الذين لن تتاح لهم أبداً تجربة الفضاء. عاش فريقنا الحياة في عالم موازٍ تقريباً، حيث كانوا يستيقظون في الساعة 6.30 صباحاً كل يوم وينتهي يومهم في الساعة 7.30 مساءً، حتى لو كان الجو لا يزال مشمساً في الخارج.