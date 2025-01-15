سلطان النيادي يتحدث عن المخاطر والمعجزات في الفضاء
سلطان النيادي، جندي محترف، ووزير الدولة لشؤون الشباب في الإمارات العربية المتحدة، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالتنقُّل في الفضاء خارج المَركَبة الفضائيّة، يتحدث إلى "ميشال ديفون" من صحيفة خليج تايمز عن رحلته الفريدة إلى الفضاء وتحديات العودة إلى الوطن والجاذبية الأرضية.
وتأتي هذه المحادثة في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها الرائد في مجال استكشاف الفضاء، والذي تجسد في الإطلاق التاريخي للقمر الصناعي MBZ-Sat. وباعتباره القمر الصناعي التجاري الأكثر تقدماً في المنطقة، فإنه يؤكد التزام الدولة بدفع حدود العلم والابتكار، وإلهام جيل جديد من الحالمين والمستكشفين.
عندما أطلقت الإمارات العربية المتحدة نداءها الأول لاستقطاب رواد الفضاء في عام 2017، تقدم النيادي على الفور بطلب الالتحاق. ومن بين 4000 متقدم، أصبح في النهاية جزءاً من الدفعة الأولى من الإماراتيين الذين خاضوا خمس سنوات من التدريب الشاق لدخول الفضاء، لقد كان حلم الطفولة يتحقق.
وقال لصحيفة خليج تايمز: "كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أن الأمر قد يتحقق بالفعل. تقدمت بطلب. وأرسلت سيرة ذاتية جيدة للغاية، أردت أن أظهر خبرتي في الجيش والأوساط الأكاديمية والمعرفة العامة بشكل عام".
لكن الطريق كان طويلاً قبل أن يتم قبوله. قال وهو يروي رحلته قبل تسعة أشهر من اختياره في عام 2018 عندما تم إرساله مع فريق من سبعة أشخاص إلى روسيا: "لقد خضعنا للعديد من الاختبارات والمقابلات والفحوصات الطبية والنفسية وبعض اختبارات الذكاء وما إلى ذلك".
وقال "كل ما واجهناه خلال السنوات الخمس من التدريب والتواجد خارج البلاد، وتجربة ثقافات مختلفة، وأجواء مختلفة، وأطعمة مختلفة، والابتعاد عن العائلة، والدخول في الامتحانات والتدريب - كان صعباً حقاً".
ومن بين كل هذه المهام، قال إن التنقل في الفضاء كان "جوهرة التاج" التي حققتها في هذه المهمة و بعد كل هذا التدريب الذي استغرق سنوات طويلة. وأضاف: "لم أكن أفكر في الأمر برمته باعتباره هدفاً شخصياً".
"نعم، إن التواجد في الفضاء كان تحقيقاً لحلم الطفولة، ولكن تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، والخضوع لكل معاناة التدريب، والابتعاد عن العائلة، كان يعني الكثير، فمجرد التواجد هناك، وعيش اللحظة ... كان ذلك شرفاً عظيماً".
المهمة: "لا نموت في الفضاء"
ولم يغب عنه أيضاً خطر المهمة، على الرغم من الشرف الذي قال إن المهمة منحته له.
وقال: "يقول كثيرون أن الهدف الرئيسي لرائد الفضاء ليس الموت في الفضاء، وذلك لأنه أمر محفوف بالمخاطر حقاً. فأنت تجلس على متن صاروخ يحمل 200 طن من الوقود. ثم يحدث انفجار متحكم فيه عندما نطلق. ثم تذهب وتعيش لمدة ستة أشهر في محطة الأرصاد الجوية. هناك احتمالات كبيرة للموت، فيمكن أن تشتعل النيران، ويمكن أن تتسرب مواد سامة، وهو أمر خطير حقاً. لذا فإن أي شيء، أي شيء يمكن أن يقتلك".
"الشيء الرئيسي والهدف الرئيسي هو الذهاب والقيام بمهمتك والعودة بأمان."
لقد رأى حلم طفولته يحتضن هذه التجربة بفضول الصبي الصغير الذي كان يتوق لرؤية الحياة خارج كوكب الأرض.
كما قال لصحيفة خليج تايمز: "كانت المواجهة الأولى مع الفضاء تدور في الواقع حول انعدام الوزن، ومن الواضح أن الطفل بداخلك سيخرج بالتأكيد، وستبدأ في اللعب بالطعام. وستبدأ في القيام ببعض المناورات وبعض الأعمال المثيرة أيضاً. لقد حدث هذا بشكل افتراضي، حتى أثناء أنشطتنا اليومية، والانتقال من مكان إلى آخر، فأنت تطفو. أنت سوبرمان".
استغرق الأمر بضعة أسابيع حتى أصبحت الأمور "طبيعية"، مع التحكم بشكل أكبر في الحركة والتعامل مع الأدوات التي أصبحت طبيعية.
إن مشاركة الحقائق المذهلة - مثل رؤيتنا لـ 16 شروقاً و16 غروباً للشمس في يوم واحد، كل 45 دقيقة - فتحت عالماً جديداً تماماً للملايين في جميع أنحاء العالم الذين لن تتاح لهم أبداً تجربة الفضاء. عاش فريقنا الحياة في عالم موازٍ تقريباً، حيث كانوا يستيقظون في الساعة 6.30 صباحاً كل يوم وينتهي يومهم في الساعة 7.30 مساءً، حتى لو كان الجو لا يزال مشمساً في الخارج.
وعلى مدار المهمة التي استمرت ستة أشهر، أجرى الفريق أكثر من 200 تجربة علمية، بما في ذلك الطب الحيوي والتكنولوجيا والمواد. وقال مبتسماً: "كنا أنفسنا موضوعات للتجربة، كنا بمثابة فئران تجارب".
"لقد كان لدينا العديد من أجهزة الاستشعار على أجسادنا. وكان لدينا بعض الساعات التي تراقب نومنا. وكان لدينا بعض الملابس الداخلية، وعصابات الرأس، وكان لدينا كل أنواع المراقبة. كل هذا فقط لرؤية تأثير [الفضاء] على الفرد في محطة الفضاء الدولية. إنه أمر شخصي تماماً"، كما قال.
وفي إحدى التجارب التي أجراها، قام بتطبيق بعض الأدوية على خلايا القلب التي تم نقلها إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة شحن. ويتذكر قائلاً: "كنت أطبق بعض الأدوية، ثم وضعناها تحت المجهر. سمعنا نداءً من الأرض يقول: سلطان، نحن نسمع، أو نرى، في الواقع نبضات قلب. بدأت الخلية نفسها في النبض، وكانت تلك هي اللحظة التي قلت فيها لنفسي أن هذا أمر لا يصدق حقاً. وهذه ليست سوى حالة واحدة".
كيف غيّره الفضاء
بالنسبة للأب الشاب، غيرت هذه تجربة حياته وجعلته يقدر الأشياء البسيطة و الثمينة في الوقت نفسه والتي كان يعتبرها أمراً مسلماً به على الأرض - من تنفس الأكسجين إلى توليد الطاقة الشمسية.
"على كوكب الأرض، نتنفس الأكسجين الطبيعي، ولدينا درجة حرارة جيدة. لدينا حماية من الإشعاع، ولدينا مياه جارية - لكننا نعتبر هذه الأشياء أمراً مسلماً به، ومجرد رؤية ذلك أمر مخيف حقاً"، كما قال.
"لقد بدأت تفهم وتدرك أن كل ما نعتبره أمراً مسلماً به الآن هو شيء نحتاج إلى حمايته، ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل الشباب، ومن أجل الجيل القادم."
وبعيداً عن ذلك، فقد غيّره ذلك كشخص. يقول: "أعتقد أنني بدأت أقدّر العلاقات، وخاصة مع أحبائي وأطفالي وعائلتي ووالديّ، وإخوتي وأصدقائي أيضاً".
"لقد تدربنا على البقاء على قيد الحياة، وأردنا العودة. ولكن مرة أخرى، قد يحدث أي شيء، وتخسر كل هذا، ويخسرونك أيضاً. لذا تبدأ في تقدير سبب عيشك معهم. وتبدأ في تقدير الوقت الذي أمضيته مع أشخاص محددين".
تصبح "غريباً"
لم تكن العودة إلى الوطن بهذه السهولة بعد ستة أشهر في الفضاء - جسدياً أو عاطفياً.
"بعد قضاء ستة أشهر بعيداً عنهم، تشعر وكأنك غريب. لديهم نظامهم الخاص. وزوجتي لديها نظامها الخاص مع الأطفال، وعندما تعود كوافد جديد، تشعر وكأنك غريب، لكن في النهاية يصبح الأمر أسهل"، كما اعترف.
ولكن أطفاله كانوا مليئين بالفضول لمعرفة تفاصيل مهمة والدهم البطل. وقال: "من الصعب أن يصدقوا أن كل هذا حدث ... لذا فمن الرائع حقاً أن نشاركهم بعض اللحظات".
كان الانتقال من انعدام الجاذبية إلى الجاذبية الأرضية صعباً أيضاً. فمع الانتقال من انعدام الجاذبية حيث لا تحتاج الأجسام التي تزن 200 رطل إلا لدفع أو سحب بسيط في الغلاف الجوي العائم، كانت حتى زجاجة صغيرة من الماء ثقيلة للغاية عندما هبط لأول مرة.
"ناولني القائد ستيف بوين زجاجة ماء وشعرت أنها ثقيلة حقاً، وكأنني أحمل ربما 10 كجم، لأن كل شيء كان سهلًا على متن المحطة، لكن زجاجة الماء تلك شعرت أنها ثقيلة حقاً لدرجة أنني أسقطتها. لم أستطع تحملها"، كما قال.
وقال إنه شعر بثقل كل شيء في جسده ــ ذراعيه وساقيه ورأسه. وأضاف: "كان من الصعب حقاً التكيف مع هذا الوضع، ولكن في الوقت نفسه، كان من المدهش حقاً كيف يتكيف جسم الإنسان. كان الأمر سريعاً حقاً، لذا كانت حالتي تتحسن كل ساعة".
وبينما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء من خلال إنجازات حديثة مثل إطلاق القمر الصناعي MBZ-Sat، فإن رحلة النيادي بمثابة تذكير قوي بالإمكانيات التي لا نهاية لها والتي تنشأ من الرؤية والمثابرة.
وتعكس تجاربه، بدءاً من تحمل مشاق التدريب على الفضاء وحتى مشاهدة هشاشة الحياة على الأرض، روح أمة عازمة على إلهام الأجيال القادمة واستكشاف المجهول.