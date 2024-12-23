سلطان القاسمي يعتمد ميزانية الشارقة 2025 بإجمالي نفقات 42 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، أكبر موازنة في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم.