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سلطان القاسمي يعتمد ميزانية الشارقة 2025 بإجمالي نفقات 42 مليار درهم
تهدف الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستوى معيشي لائق للسكان
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، أكبر موازنة في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن ميزانية 2025 تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستوى معيشي لائق وتوفير الرعاية الاجتماعية لجميع سكان الإمارة.
وأضافت أن المشروع "يهدف أيضا إلى تعزيز الأمن الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء".