حاكم الشارقة
حاكم الشارقة
الإمارات

سلطان القاسمي يعتمد ميزانية الشارقة 2025 بإجمالي نفقات 42 مليار درهم

تهدف الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستوى معيشي لائق للسكان
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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، أكبر موازنة في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن ميزانية 2025 تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستوى معيشي لائق وتوفير الرعاية الاجتماعية لجميع سكان الإمارة.

وأضافت أن المشروع "يهدف أيضا إلى تعزيز الأمن الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء".

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