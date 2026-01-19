سلطان القاسمي يُطلق "حي الأشكال" السكني الجديد في خورفكان

ودعا سموه أهالي مدينة خورفكان إلى عدم القلق بشأن نفاد الأراضي السكنية في المدينة. وأكد أنه بينما يعتقد الناس أن المنازل في منطقة الحراي قد استنفدت تماماً، إلا أن هناك 270 منزلاً قيد الإنشاء ضمن مجموعتين، بما في ذلك 120 منزلاً في منطقة المضيفي، والتي تسلمت دائرة الإسكان مواقعها بالفعل.