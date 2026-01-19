سلطان القاسمي يُطلق "حي الأشكال" السكني الجديد في خورفكان

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الاثنين 19 يناير عن حي سكني جديد في خورفكان، ومن المقرر أن يضم مئات المنازل. يسمى "حي الأشكال"، وسيكون موقعه في جبل الأشكال بالقرب من نادي خورفكان للمعاقين. 31 ديسمبر 2023 ألعاب نارية بمهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.
وكشف الحاكم عن تمهيد الطريق المؤدي إلى الرفيصة. وفي الوقت ذاته، ستختلف هذه المنازل الواقعة على الجبل في مميزاتها عن تلك المطلة على البحر.
ودعا سموه أهالي مدينة خورفكان إلى عدم القلق بشأن نفاد الأراضي السكنية في المدينة. وأكد أنه بينما يعتقد الناس أن المنازل في منطقة الحراي قد استنفدت تماماً، إلا أن هناك 270 منزلاً قيد الإنشاء ضمن مجموعتين، بما في ذلك 120 منزلاً في منطقة المضيفي، والتي تسلمت دائرة الإسكان مواقعها بالفعل.