سلطان القاسمي يرعى قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم في دورتها الخامسة

وفي سياق التحضيرات، أكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن القمة تجسد رؤية الشارقة في اعتبار التعليم منظومة مجتمعية متكاملة لا تقوم إلا على الشراكة والابتكار. وأوضحت سعادتها أن شعار "معًا نصنع الأثر" يعكس الإيمان بأن التغيير الحقيقي يتطلب تكاتف الجهود لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس داخل الفصول الدراسية، مشيرة إلى أن القمة توفر مساحة للحوار المعمق الذي يربط البحث العلمي بالسياسات التربوية، بما يخدم إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل.