سلطان القاسمي: التأمين الصحي لجميع مواطني الشارقة

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في برنامج 'الخط المباشر' الإذاعي أن جميع الإماراتيين في الشارقة سيحصلون على تأمين صحي مجاني في المستقبل.