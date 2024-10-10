سلطان القاسمي: التأمين الصحي لجميع مواطني الشارقة
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في برنامج 'الخط المباشر' الإذاعي أن جميع الإماراتيين في الشارقة سيحصلون على تأمين صحي مجاني في المستقبل.
وكانت حكومة الشارقة توفر التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم، بالإضافة إلى كبار السن من المواطنين الإماراتيين، وتسعى الإمارة الآن إلى توسيع هذه التغطية. وأوضحت هيئة الشارقة الصحية لصحيفة الخليج تايمز مؤخراً أنها قامت بتخفيض الحد الأقصى للعمر لبرنامج "التأمين لكبار السن".
وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن الشارقة لم تتردد ولن تتردد في توفير التأمين الصحي لمواطنيها، ولكننا نتعامل مع الموضوع بهدوء.
أفاد الدكتور محمد فلاح، المسؤول في إدارة التأمين الطبي بهيئة الصحة بالشارقة، أنه سيتم الآن توفير التأمين للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً، بشرط أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيمي الشارقة.
صرح لصحيفة 'خليج تايمز' أنه في الماضي كان يجب على كبار المواطنين الإماراتيين أن يكونوا قد تجاوزوا الخمسين عاماً ليكونوا مؤهلين للحصول على التأمين المدعوم من الحكومة.
وبالإضافة إلى هذا المخطط، تستعد الشارقة لإطلاق التأمين الصحي الإلزامي لجميع الموظفين في يناير 2025.
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(مع مدخلات من وام)