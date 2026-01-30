سلطان القاسمي أول شخصية عربية تتقلد "وسام كامويش"

وفي كلمته الموجهة إلى سموه، قال الرئيس دي سوزا: "بينما نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والبرتغال، لا أجد وسيلة أفضل للاحتفاء بهذه المناسبة من تكريم شخصيتكم المستنيرة والمتميزة والمنفتحة، والاعتراف بمساهمتكم القيمة في الحوار بين الثقافات، القائم على التفاني الفكري العميق والاحترام المتبادل والتعاطف المشترك".