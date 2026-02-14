"سلطان الفضاء" يخوض تحدي الجوجيتسو ويخطف الأنظار

شارك رائد الفضاء الإماراتي المحبوب الدكتور سلطان بن سيف النيادي يوم الجمعة في منافسات الجوجيتسو ضمن ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي. خاض وزير الدولة لشؤون الشباب المنافسة في فئة الحزام البنفسجي ضمن وزن 77 كجم أمام ملعب مكتظ هتف له الجمهور.
قال أحد المتفرجين: “أحب الجمهور مشاهدته،”. “حتى قبل أن نعرف أنه كان يتنافس، رأينا الملعب يزدحم للغاية. لم نتمكن من فهم السبب. ثم رأيناه يصعد على البساط. كان الجمهور متحمسًا للغاية وهتف له. كان من الرائع رؤية قيادة البلاد تشارك بنشاط في الرياضة واللياقة البدنية.”
غادر الدكتور النيادي المنافسة بميدالية فضية. وقال لاحقًا إنه سعيد بالمنافسة وسط جدوله المزدحم كوزير. قال: “قبل أيام قليلة، تنافست في رياضة أخرى، واليوم أشارك في شغفي الثاني، الجوجيتسو،”. “إنها تبعث برسالة مفادها أن الرياضة يمكن أن تظل جزءًا من حياتنا، بغض النظر عن اهتماماتنا أو مسؤولياتنا.
وأضاف أن ألعاب الماسترز المفتوحة ليست مرتبطة بفئة عمرية معينة وأظهرت كيف يمكن للناس ممارسة الرياضة في كل مرحلة من مراحل الحياة. قال: “المشاركة في الرياضة بهذه الطريقة هي استثمار حقيقي في الصحة ونوعية الحياة،”. “نريد مجتمعًا يرى الرياضة كأسلوب حياة طويل الأمد، وليس شيئًا مؤقتًا مرتبطًا بالعمر أو الظروف.”
اختتمت ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي في 15 فبراير، وقد جمعت 25 ألف رياضي من جميع أنحاء العالم، بعضهم يبلغ من العمر 91 عامًا، للتنافس في 38 رياضة.
لطالما تحدث النيادي، وهو من أشد المعجبين بالجوجيتسو، عن مدى شغفه بهذه الرياضة القتالية. في عام 2023، خلال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية (ISS)، أصبح أول شخص على الإطلاق يمارس هذه الرياضة في الفضاء. كما شارك كيف ساعده تدريبه خلال مهمته الفضائية هذه.
تذكر تدريبات ما قبل المهمة في جهاز الطرد المركزي — وهي آلة تحاكي أنواعًا متعددة من قوة الجاذبية التي يواجهها رواد الفضاء أثناء الإطلاق وإعادة الدخول.
قال الدكتور النيادي: “عندما كنت أواجه وزني مضروبًا في اثنين أو ثلاثة أو حتى ثمانية أضعاف، كان الإحساس الأول هو الشعور بخصم فوق صدري. أحد أول الأشياء التي تعلمتها في الجيو جيتسو هو تنظيم تنفسي، وهذا بالضبط ما فعلته خلال تجربة الطرد المركزي. أعتقد أن الجيو جيتسو ساعدني حقًا في التغلب على تلك التجربة.”