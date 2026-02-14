"سلطان الفضاء" يخوض تحدي الجوجيتسو ويخطف الأنظار

شارك رائد الفضاء الإماراتي المحبوب الدكتور سلطان بن سيف النيادي يوم الجمعة في منافسات الجوجيتسو ضمن ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي. خاض وزير الدولة لشؤون الشباب المنافسة في فئة الحزام البنفسجي ضمن وزن 77 كجم أمام ملعب مكتظ هتف له الجمهور.

قال أحد المتفرجين: “أحب الجمهور مشاهدته،”. “حتى قبل أن نعرف أنه كان يتنافس، رأينا الملعب يزدحم للغاية. لم نتمكن من فهم السبب. ثم رأيناه يصعد على البساط. كان الجمهور متحمسًا للغاية وهتف له. كان من الرائع رؤية قيادة البلاد تشارك بنشاط في الرياضة واللياقة البدنية.”

غادر الدكتور النيادي المنافسة بميدالية فضية. وقال لاحقًا إنه سعيد بالمنافسة وسط جدوله المزدحم كوزير. قال: “قبل أيام قليلة، تنافست في رياضة أخرى، واليوم أشارك في شغفي الثاني، الجوجيتسو،”. “إنها تبعث برسالة مفادها أن الرياضة يمكن أن تظل جزءًا من حياتنا، بغض النظر عن اهتماماتنا أو مسؤولياتنا.