سلطان الدهماني: من طفل يخاف النحل إلى مربي ماهر
على عكس معظم الأطفال في سنه، الذين كانوا مهتمين بالألعاب أو شخصيات الحركة، كان سلطان الدهماني منجذباً إلى شيء أكثر روعة بكثير وهوعالم نحل العسل.
وبالنسبة للإماراتي البالغ من العمر 18 عاماً، فإن تربية النحل وإنتاج العسل ليست مجرد عمل تجاري، بل هي شغف يتبعه منذ أن كان في الخامسة من عمره.
في البداية، لم يكن يحب العسل على الإطلاق، بعد أن سمع قصصاً عن لسعات النحل. قال الدهماني: "مجرد سماع ذلك جعلني أهرب وكنت خائفاً، لكنني أردت تجربة إنتاج العسل".
شاهد فيديو كيف كان صاحب العمل الشاب يلعب مع النحل في طفولته:
وأثارت قصص النحل وكيفية إنتاج العسل وطريقة استخراجه فضول الدهماني، الذي طلب من عمه أن يعلمه عالم العسل السحري.
“عمي مربي نحل، ويمتلك العديد من المناحل وعدد قليل من مزارع النحل لإنتاج العسل. وفكرت: لماذا لا نستغل الفرصة؟ أستطيع أن أعرف كيف يتم استخراج العسل. قال لي أن هذه الوظيفة تتطلب الكثير من الصبر والعمل ووافقت على قبول التحدي".
رافق الدهماني عمه إلى المزرعة وقضى بعض الوقت مع النحل. "كان ذلك في عام 2011 عندما رأيت نحل العسل لأول مرة. وشرح لي عمي عن أنواع العسل وأن كل نوع من العسل له وقت محدد لإنتاجه".
وأصبح الذهاب إلى المزرعة والتعرف على العسل شأناً يومياً للطفل الصغير. قال الدهماني: "كنت أزور المزرعة بعد المدرسة وأتعلم المزيد عن العسل كل يوم".
"بعد أسبوع، جاء الوقت الذي كنت أنتظره. رأيت كيف يتم استخراج العسل من المناحل وتصفيته. وقال الدهماني: "في تلك الأيام كانت هناك آلات يدوية توضع فيها إطارات العسل، ويتم تدوير الآلة لاستخلاص العسل".
كانت عملية التعلم مكثفة ولكنها مثيرة بالنسبة للشباب الإماراتي. "كنت سعيداً جداً لأنني تعلمت الكثير عن العسل وكيفية استخلاصه. وأصريت على الذهاب معه في كل مرة لتصفية العسل.
مع تقدم الدهماني في السن، تعمق شغفه بتربية النحل. “بعد بضع سنوات من الخبرة، حصلت على الدفعة الأولى من عسل النحل؛ أستطيع أن أقول بكل فخر، هؤلاء هم نحل العسل الخاص بي. بدأت في الاعتناء بهم واستخراج العسل. لقد أحببت العملية ووواصلت ملء الأواني.
بدأ تفانيه وعمله الجاد يؤتي ثماره عندما بدأ شركته الخاصة، عسل الدار. "إن عمل عمي راسخ جداً ومعروف في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان عملي ينمو. بدأت بالمشاركة في المعارض والمهرجانات. أنا وعمي وأبي دخلنا مسابقات وحصلنا على جوائز".
وجاء أحد أهم الجوائز عندما تذوق أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات العسل الذي تنتجه عائلة الدهماني. وقال الدهماني: "لقد أحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عسلنا، وكان شرفاً كبيراً أن نحصل على جائزة منه".
ولم تتوقف الإشادة عند هذا الحد بالنسبة لمربي النحل. " سموالشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أحب عسلنا أيضاً. وكان لي شرف تقديمه له شخصياً. قال الدهماني: “لقد كان شرفاً كبيراً بالنسبة لي".
من طفل فضولي لم يحب العسل في البداية إلى مربي نحل ماهر، أصبح الأمر أكثر من مجرد وظيفة أو هواية بالنسبة للدهماني. "إنه تقليد وشغف وأسلوب حياة بالنسبة لي".
والآن، بصفته مربي نحل يبلغ من العمر 18 عاماً، تتألق عيون الدهماني بنفس الإثارة التي شعر بها عندما كان طفلاً. "لقد علمتني تربية النحل الصبر والعمل الجاد. الأمر ليس سهلاً دائماً، لكنه دائماً يستحق العناء. أنا ممتن لعمي الذي شاركني معرفته وشغفه. معاً، أنشأنا شيئاً جميلاً جداً."