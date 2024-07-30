سلطان الدهماني: من طفل يخاف النحل إلى مربي ماهر

على عكس معظم الأطفال في سنه، الذين كانوا مهتمين بالألعاب أو شخصيات الحركة، كان سلطان الدهماني منجذباً إلى شيء أكثر روعة بكثير وهوعالم نحل العسل.

وبالنسبة للإماراتي البالغ من العمر 18 عاماً، فإن تربية النحل وإنتاج العسل ليست مجرد عمل تجاري، بل هي شغف يتبعه منذ أن كان في الخامسة من عمره.

في البداية، لم يكن يحب العسل على الإطلاق، بعد أن سمع قصصاً عن لسعات النحل. قال الدهماني: "مجرد سماع ذلك جعلني أهرب وكنت خائفاً، لكنني أردت تجربة إنتاج العسل".