سلامة ركاب "الاتحاد للطيران" المتجهة لبوكيت بعد تعرضها لاضطرابات جوية

تعرضت طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران كانت متجهة إلى تايلاند لبعض الاضطرابات الجوية في منتصف الرحلة يوم الأربعاء 14 يناير، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الناقلة في بيان أُرسل إلى صحيفة "خليج تايمز".
وكانت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY416 قد أقلعت من أبوظبي وفي طريقها إلى بوكيت عندما تعرضت للاضطرابات الجوية، لكنها هبطت بسلام في وجهتها، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. كما نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بسلام.
وقال المتحدث إن الطائرة ستخضع لعمليات الفحص المطلوبة، وأضاف: "إن سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا هي دائماً أولويتنا القصوى".
الناقلات الأكثر أماناً وفقاً لقائمة "AirlineRatings" لعام 2026 لأكثر شركات الطيران أماناً في العالم، تصدرت شركة الاتحاد للطيران القائمة العالمية، تليها كاثي باسيفيك، كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، طيران الإمارات، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية السنغافورية، إيفا للطيران، فيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الكورية، لتشكل بذلك قائمة العشرة الأوائل. وشملت الدراسة 25 شركة طيران كاملة الخدمات وشركات طيران اقتصادية من كل فئة.
وقالت شارون بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة AirlineRatings: "هذا هو العام الأول الذي تحتل فيه ناقلة خليجية المركز الأول. وقد حققت الاتحاد للطيران ذلك من خلال مزيج من العوامل: أسطول حديث، وتطورات في سلامة قمرة القيادة خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات الجوية، وسجل خالٍ من الحوادث الكارثية، وأقل معدل حوادث لكل رحلة مقارنة بأي شركة طيران أخرى في القائمة. كما شاركت الناقلة في تدقيقنا المستقل لسلامة المقصورة وأظهرت التزاماً ممتازاً بإدارة الاضطرابات الجوية داخل المقصورة".