سلامة ركاب "الاتحاد للطيران" المتجهة لبوكيت بعد تعرضها لاضطرابات جوية

وقالت شارون بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة AirlineRatings: "هذا هو العام الأول الذي تحتل فيه ناقلة خليجية المركز الأول. وقد حققت الاتحاد للطيران ذلك من خلال مزيج من العوامل: أسطول حديث، وتطورات في سلامة قمرة القيادة خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات الجوية، وسجل خالٍ من الحوادث الكارثية، وأقل معدل حوادث لكل رحلة مقارنة بأي شركة طيران أخرى في القائمة. كما شاركت الناقلة في تدقيقنا المستقل لسلامة المقصورة وأظهرت التزاماً ممتازاً بإدارة الاضطرابات الجوية داخل المقصورة".