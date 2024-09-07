سلامة الفلاسي وميرة المدفع: رائدتان في الفن الإماراتي

قادها سعيها الأكاديمي في مجال الفن إلى جامعة "ماونت سانت ماري" في "لوس أنجلوس"، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة. وفي كلية "آرت سنتر" للتصميم الشهيرة في كاليفورنيا، صقلت مهاراتها بشكل أكبر وطورت صوتًا فنيًا فريدًا. وقد أعطى هذا المزيج من الخبرة الدولية والجذور الإماراتية العميقة لعملها طابعًا مميزًا - حيث يجمع بين الواقعية والسرد الثقافي.