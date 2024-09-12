سلامة الطنيجي: رمز للأمل في مواجهة التنمر

برزت مدافعة شابة واعدة من الشارقة كشخصية رئيسية في المعركة ضد التنمر. الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً أصبحت منارة للأمل والتغيير منذ أن بدأت مبادراتها لمكافحة التنمر في الصف السابع. من خلال ورش العمل التي نظمتها لزملائها في الفصل، توسعت جهودها لتشمل المراكز المجتمعية والمنظمات الخيرية في جميع أنحاء الشارقة، مما أحدث تأثيراً كبيراً."