"سكي دبي" يعيد ذكريات الوطن للمغتربين في الإمارات

تروي "شونا فوربس"، المقيمة الاسكتلندية، تجربتها قائلة: "عندما انتقلت إلى هنا قبل ست سنوات، كنت أعتقد أنني لن أستطيع ممارسة التزلج إلا إذا سافرت إلى اسكتلندا، وأن أطفالي سيشتاقون إلى أجواء الثلج. لكن "سكي دبي" كانت بمثابة مفاجأة رائعة، إذ يمكننا القدوم إلى هنا في أي وقت نشاء. كما تعلم أطفالي التزلج على الجليد هنا، ونحرص دائماً على ممارسة الرياضة قبل السفر إلى الوطن لقضاء الإجازات."