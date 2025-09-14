"سكي دبي" يتحول إلى ساحة معركة جليدية في تحدي "المحارب الجليدي"

لم أكن وحدي في هذه التجربة. من بين الواقفين معي في طابور البداية، كان المغترب المجري الدكتور بيتر ماركوتانوس، الذي خاض التحدي لأول مرة. قال وهو يعدّل معداته: "لم أكن أحب الثلج في وطني، لكنني هنا متحمس لخوضه". كان بجانبه مدربه، حازم زيوا، وهو أوغندي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا، ويخوض جولته الرابعة. بالنسبة له، الحدث أكثر من مجرد متعة. وأوضح: "هناك شيء مميز في التدريب على الجليد وتحدي نفسك. لا شيء يضاهيه".