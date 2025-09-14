"سكي دبي" يتحول إلى ساحة معركة جليدية في تحدي "المحارب الجليدي"

الاستيقاظ مبكرًا في صباح يوم الأحد بينما كان معظم سكان دبي ما زالوا يستمتعون بإجازة نهاية الأسبوع، بدا أمرًا مختلفًا، خاصة عندما كنت متوجهًا إلى فعالية وُعدت بأنها ستجمع بين الإثارة والإرهاق.
في الساعة 6:30 صباحًا يوم 14 سبتمبر، تحولت سكي دبي في مول الإمارات إلى ساحة معركة جليدية للنسخة السادسة عشرة من تحدي المحارب الجليدي.
يُعدّ هذا الحدث، الذي تنظمه سكي دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، من أكثر التجارب الرياضية تميزًا في المدينة. كان بانتظارنا أكثر من 20 عائقًا عالي الصعوبة، من جدران الحبال ومسارات الإطارات إلى برك الجليد وقضبان التسلق.
كانت الأجواء حماسية منذ البداية. وزّع فريق الحدث الشارات ومعدات التزلج، بينما شجّع فريق سكي دبي المشاركين بنشاطٍ تخطى برد الصباح الباكر. عندما صرخ الفريق "هل أنتم مستعدون؟" وفُتحت البوابات، غمرني هواءٌ باردٌ على وجهي، مُذكّرًا إياي بأن هذا ليس سباقًا عاديًا في دبي.
جاء التحدي الأول على الفور تقريبًا - تسلق تلة ثلجية صغيرة بينما كانت الرقاقات الثلجية تتناثر على وجهي. من هناك، كانت سلسلة من تمارين الضغط في الثلج، والزحف تحت سيارة جيتور، وصعود مسار زلق بصعوبة، وتسلق جدار مصمم لاختبار القوة والتوازن. وبينما ظننت أن الجزء الأصعب قد انتهى، أجبرنا المسار على عبور بركة من الماء المتجمد الذي أسرني. تجاوزت كل عقبة حدود قدراتي، لكن رؤية خط النهاية كانت تجذبني للأمام مع كل خطوة.
عند عبوري خط النهاية، استقبلني الموظفون والمشاركون بتصفيق حار، وتوجتُ بميدالية شعرتُ أنني استحقها بجدارة. تحدي محارب الجليد لا يعتمد على السرعة بقدر ما يعتمد على العزيمة - وهو أمر لا تدركه إلا عندما تشعر بألم في عضلاتك، لكن الأدرينالين في جسمك يُبقيك مُستمرًا.
لم أكن وحدي في هذه التجربة. من بين الواقفين معي في طابور البداية، كان المغترب المجري الدكتور بيتر ماركوتانوس، الذي خاض التحدي لأول مرة. قال وهو يعدّل معداته: "لم أكن أحب الثلج في وطني، لكنني هنا متحمس لخوضه". كان بجانبه مدربه، حازم زيوا، وهو أوغندي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا، ويخوض جولته الرابعة. بالنسبة له، الحدث أكثر من مجرد متعة. وأوضح: "هناك شيء مميز في التدريب على الجليد وتحدي نفسك. لا شيء يضاهيه".
شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 600 مشارك من 70 دولة، ولم يختلف هذا العام في التنوع أو الروح. تستضيف سكي دبي تحدي محارب الجليد منذ عام 2010، وتطورت باستمرار لتصبح واحدة من أشهر فعاليات التحمل في دبي. مفتوح للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، ويواصل جذب الجميع، من المبتدئين الباحثين عن تجربة جديدة إلى الرياضيين المخضرمين المتحمسين لتحديات أكثر صعوبة.
أما بالنسبة لي، فإن ميدالية المحارب الجليدي أصبحت الآن بمثابة تذكير بأن الطريقة الأكثر روعة لبدء صباح يوم الأحد في الصحراء تكون أحيانًا في الاندفاع مباشرة نحو الثلج.