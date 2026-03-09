سكينة في صخب المنطقة.. مساجد الإمارات تستقبل المصلين في "العشر الأواخر"

اعتبارًا من هذه الليلة، ستستضيف المساجد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة صلوات خاصة في وقت متأخر من الليل مع دخول شهر رمضان مرحلته الأخيرة والأكثر أهمية: الليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

تحمل هذه الفترة أهمية خاصة في الإسلام لأن ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها أول آيات القرآن، تقع خلال هذا الوقت.

مواقيت صلاة رمضان

بينما تاريخها الدقيق غير معروف، يسعى العديد من المؤمنين إليها خلال الليالي الوترية نحو نهاية رمضان. هذا العام، تأتي الليالي الأخيرة في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة.

في الأيام الأخيرة، تلقى السكان تنبيهات طارئة وسمعوا اعتراضات للدفاع الجوي مع امتداد الصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل عبر أجزاء من الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

قال محمد الحمادي، المقيم في الشارقة والذي يخطط لحضور الصلوات في مسجد النور: “يشعر الناس بالقلق بطبيعة الحال عندما يتلقون تنبيهات ويرون الأخبار عن الصراع،” وأضاف: “ولكن عندما تأتي إلى المسجد خلال هذه الليالي، تشعر أن كل شيء أكثر هدوءًا.”

تمدد المساجد جداول الصلاة خلال هذه الفترة، مع استمرار التلاوات حتى وقت متأخر من الليل وبقاء العديد من المصلين لساعات.

يقول عمر أحمد، المقيم في دبي والذي يعمل في مجال اللوجستيات، إن الليالي العشر الأواخر هي الجزء الوحيد من رمضان الذي لا يفوته أبدًا.

قال: “على مدى السنوات القليلة الماضية، كنت أصطحب والدتي إلى المسجد على كرسي متحرك.” وأضاف أن رؤيتها تصلي بين آلاف المصلين يجعل الجهد يستحق العناء.

يتذكر خالد مصطفى، المحاسب القانوني من كراتشي، حضوره هذه الصلوات مع عائلته لسنوات عندما كانوا يعيشون في البرشاء.

سيكون رمضان هذا العام مختلفًا قليلاً. انتقل مصطفى مؤخرًا إلى الخليج التجاري ويخطط لحضور الصلوات في مسجد الشيخ راشد بن محمد القريب لأول مرة.

“عائلتي عادت إلى باكستان هذا العام، لذا سأذهب بمفردي،” قال.

بالنسبة لعاصم العلوي، المقيم في عجمان، أصبحت المشي الليلي إلى المسجد في الحميدية تقليدًا يشاركه الآن مع ابنه موسى البالغ من العمر 10 سنوات.

“إنه يحب الاستماع إلى التلاوة ورؤية الكثير من الناس مجتمعين للصلاة،” قال العلوي.

في جميع أنحاء الإمارات، تشهد المساجد بعضًا من أكبر تجمعاتها لهذا العام خلال هذه الليالي.

في دبي، يتجمع المصلون بأعداد كبيرة في مساجد مثل مسجد جميرا، ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ راشد بن محمد.

في الشارقة، أحد أكثر الأماكن المرغوبة هو مسجد الشيخ سعود القاسمي في الشاهباء.

لما يقرب من ثلاثة عقود، قاد الصلوات هناك القارئ الشهير للقرآن ورجل الأعمال الإماراتي صلاح بو خاطر. وتجذب تلاوته المميزة المصلين من أماكن بعيدة مثل عجمان ورأس الخيمة ودبي.

على الرغم من أن المسجد يمكن أن يستوعب حوالي 2300 مصلٍ، إلا أن الحشود خلال الليالي الأخيرة غالبًا ما تتجاوز هذا العدد. وكثيرًا ما يمتد المصلون إلى الشوارع المحيطة.

خلال ليلة القدر، يبقى العديد من المصلين في المساجد معظم الليل، يؤدون صلوات طويلة تُعرف بالقيام، ويتلون القرآن ويدعون طلبًا للمغفرة والبركات.

يقول الكثيرون إن صلواتهم هذا العام تتضمن أيضًا دعوات للسلام والاستقرار في المنطقة.